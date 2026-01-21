Inter anuncia a contratação de Rodrigo Villagra

Meia argentino chega por empréstimo ao Colorado, com opção de compra no valor de 4,6 milhões de euros (R$ 28,7 milhões)

O Inter anunciou nesta quarta-feira (21) o seu terceiro reforço para a temporada. O Colorado informou que Rodrigo Villagra, de 24 anos, passou nos exames médicos e assinou até o fim o ano. Assim, o CSKA, da Rússia, receberá 400 mil euros (R$ 2,5 milhões) pelo empréstimo.

O acordo entre as partes já havia sido anunciado pelo Inter . No entanto, o clube esperou a chegada do meia até Porto Alegre para finalizar os trâmites. Caso o argentino atinja 60% das partidas em 2026, o Colorado terá que pagar aos russos mais 4,6 milhões de euros (R$ 28,7 milhões) como obrigação de compra. Aliás, o CSKA ainda permaneceria com 10% dos direitos econômicos.

Villagra é cria do Rosario Central, mas passou ainda por Talleres e River Plate na Argentina antes de ser vendido ao futebol europeu. Chegou à Rússia em 2024, porém não atuou em sua primeira temporada. Na atual, disputou nove jogos, cinco delas como titular. A última vez que entrou em campo foi no dia 7 de dezembro, na derrota para o Krasnodar por 3 a 2.

Antes de anunciar Villagra, o Inter havia fechado com outros dois reforços: o volante Paulinho Paula e o zagueiro Félix Torres. O Colorado ainda busca outro zagueiro, volante, centroavante e ponta.

