Inter acelera preparação e deve ir com força máxima para o Gre-Nal

Pezzolano planeja usar equipe considerada ideal contra o Inter de Santa Maria para dar ritmo aos titulares antes do clássico no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

O Internacional intensificou a preparação para o primeiro Gre-Nal da temporada, marcado para domingo (25), no Beira-Rio. Para isso, o técnico Paulo Pezzolano deve escalar o time que considera ideal já nesta quarta-feira (21), no duelo contra o Inter de Santa Maria, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A estratégia busca dar ritmo aos principais jogadores antes do clássico e da estreia no Campeonato Brasileiro, prevista para a semana seguinte. Até aqui, o Inter adotou uma política de rodagem no elenco e até na comissão técnica. Pezzolano comandou a equipe apenas na goleada sobre o Monsoon, fora de casa, na segunda rodada do Estadual. Na estreia na temporada, diante do Novo Hamburgo, a vitória de virada no Beira-Rio teve Pablo Fernández, membro da comissão fixa, à beira do campo. Porém, na derrota para o Ypiranga, como visitante, quem assumiu o comando foi o auxiliar Esteban Conde. Nesse período, o clube priorizou a utilização de jogadores do sub-20.

Defesa ainda em avaliação Pezzolano ainda analisa promover a estreia do goleiro Rochet na temporada. Após sofrer com lesões em 2025, o uruguaio busca recuperar a melhor condição física e ritmo de jogo. Situação semelhante, aliás, vive Bernabei, que atuou pouco mais de 30 minutos contra o Monsoon.