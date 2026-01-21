Influenciadora expõe término com jogador do Vasco: “Após 14 horas de viagem”

Produtora de conteúdo reclama e vídeo viraliza. Jovem jogador do Cruz-Maltino termina o relacionamento pela segunda vez / Crédito: Jogada 10

Jovem meio-campista do Vasco, Lukas Zuccarello decidiu terminar seu relacionamento com a influenciadora Eduarda Menino. A situação tornou-se pública depois da produtora de conteúdo reclamar da escolha do jogador. Especialmente com a publicação de um vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais entre a torcida cruz-maltina. “É meninas, se está ruim para vocês, se está difícil, imagina para mim, que fiz uma viagem de bate-volta, 14 horas para ir, 14 horas para voltar, para ver o bonito jogar e quando eu cheguei em casa, ele terminou comigo. Moral da história: se valorizem, se cuidem, se amem, não abandonem a academia nunca, porque tá difícil viu?!”, frisou a influenciadora.

Zuccarello é visto internamente como uma das maiores promessas da base do Vasco. No começo de 2024, ele chegou a estar no grupo principal entre os jogadores relacionados para uma partida do Carioca. Apesar disso, a sua primeira oportunidade foi na edição seguinte do Estadual. Principalmente após se destacar em campanha do Vasco na Copinha de 2025. Entre os profissionais, Lukas chegou a jogar em nove partidas, em algumas delas fora de sua posição de origem, como um atacante aberto pelo lado. O meio-campista chegou ao Vasco em 2022 para integrar o time sub-17 após acertar sua saída do Sport.

Atualmente, aos 19 anos, o jogador segue na equipe sub-20 em um primeiro momento e é uma das esperanças para despontar no elenco principal do Gigante da Colina em 2026. Principalmente depois de outras revelações da base se sobressaírem no ano passado, como o volante Barros. Além do atacante Rayan, que teve sua venda sacramentada para o futebol inglês nesta quarta-feira (21). Vasco ajusta últimos detalhes em negociação por atacante colombiano O Cruz-Maltino concluiu a contratação de Marino Hinestroza, que pertencia ao Atlético Nacional. As partes concordaram na transferência que o Vasco pague cerca de 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões). O clube desembolsará o montante de forma parcelada e vai adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Após o desembarque no Brasil nos próximos dias, o colombiano deve assinar um contrato de quatro anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.