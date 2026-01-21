Grêmio x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao seu momento decisivo. Nesta quarta-feira (21), Grêmio e Cruzeiro se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O confronto válido pela semifinal coloca frente a frente duas camisas pesadas que ainda não sabem o que é perder na competição.

A Voz do Esporte se adianta ao pontapé inicial e começa a transmissão, ao vivo, às 20h30, horário de Brasília. Pedro Casagrande está com as cordas vocais afinadas para narrar. O arguto Adélio Guimarães comenta o prélio. A reportagem fica no microfone do intrépido Gabo Ferreira.