Grêmio renova contrato com zagueiro Viery; veja tempo de duração

Jogador atua pelo lado esquerdo e já esteve improvisado como lateral no Imortal. Ele é uma das opções do técnico Luís Castro

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação com Viery, de 21 anos. O novo contrato do zagueiro tem duração até o fim de 2029, ampliando em dois anos o antigo vínculo, que expirava no meio de 2027.

Com a ampliação do compromisso com o jovem jogador, o Grêmio se resguarda de possíveis interesses de clubes do Brasil e do exterior. Afinal, a multa rescisória passou para R$ 64 milhões para o mercado interno e 50 milhões de euros (R$ 313 milhões) para equipes estrangeiras.

Recentemente, o Grêmio recusou uma investida do Botafogo pelo atletas. A proposta dos cariocas era de um empréstimo com opção de compra na casa dos R$ 6 milhões.

Viery estreou pelo profissionais do Imortal em 2025, quando atuou improvisado como lateral-esquerdo no início do Campeonato Gaúcho daquele ano. Nesta temporada, atuou na derrota por 1 a 0 para o São José-RS, também pelo Estadual.