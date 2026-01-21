Grêmio deve poupar titulares contra o Guarany e mantém rodízio antes do Gre-Nal

Luis Castro prioriza clássico e estreia no Brasileirão, aposta em equipe alternativa e avalia disputas por posição no elenco / Crédito: Jogada 10

O Grêmio enfrenta o Guarany, em Bagé, nesta quarta-feira (21), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, mas o planejamento da comissão técnica vai além do compromisso imediato. Com o Gre-Nal marcado para domingo (25) e a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense na sequência, o técnico Luis Castro deve preservar titulares e escalar uma equipe alternativa no interior do Estado. Desde o início da temporada, o clube adota uma estratégia de rodízio para testar peças, observar respostas individuais e ampliar o leque de opções. Porém, com a aproximação de jogos decisivos, o foco passa a ser a avaliação de atletas que disputam espaço entre os 11 iniciais. A ideia é medir rendimento, incentivar a concorrência interna e definir soluções para posições ainda indefinidas.

Após a goleada sobre o São Luiz, na Arena, Luis Castro indicou que manteria o rodízio diante do Guarany. Segundo o planejamento, a partida serve como laboratório para novas experiências e para identificar alternativas a partir do desempenho em campo.

Weverton pode estrear pelo Grêmio Uma das novidades, inclusive, pode ser a estreia de Weverton. O goleiro, recém-contratado, viajou com o grupo alternativo menos de uma semana após chegar ao clube. A comissão técnica pretende utilizá-lo antes do Gre-Nal para iniciar a retomada de ritmo e dar minutagem ao camisa 1. Weverton não atua desde 15 de outubro do ano passado, quando ainda defendia o Palmeiras. Na ocasião, ele sofreu uma fratura na mão direita, problema do qual se recuperou ainda em 2025, mas sem voltar a jogar oficialmente desde então. Laterais e meio-campo seguem indefinidos As laterais continuam sem titulares absolutos. Na direita, Marcos Rocha aparece como opção preferencial, mas João Pedro, que enfrentou problemas físicos em 2025, deve receber oportunidade para tentar retomar a posição. Na esquerda, Caio Paulista e Marlon dividem a minutagem. Diante do São Luiz, cada um atuou em um tempo, e a tendência é que Marlon inicie a partida em Bagé para ganhar ritmo após recuperação de lesão.