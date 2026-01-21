Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense encaminha contratação de Savarino, do Botafogo

Venezuelano comunica à diretoria alvinegra que seguiria para o rival; Glorioso receberá o volante Wallace Davi e uma quantia
Savarino arrumará as malas de General Severiano e vai para Laranjeiras. Afinal, o Fluminense encaminhou a contratação do meia do Botafogo. O venezuelano comunicou à diretoria alvinegra o desejo de se transferir para o rival. Com a notícia, o Glorioso, prontamente, retirou o jogador da partida desta quarta-feira, contra o Volta Redonda, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

A negociação entre Fluminense e Botafogo segue os mesmos moldes anteriores. O Botafogo cederá Savarino, e em troca receberá o volante Wallace Davi, que atuou nas duas rodadas iniciais do Carioca, e uma quantia financeira.

Anteriormente, os rivais acertaram a negociação, deixando a decisão nas mãos de Savarino. No entanto, em meio a uma relutância do venezuelano em se manifestar, o Fluminense, assim, chegou a desistir da transferência. Além disso, o jogador estava treinando com o grupo neste início de temporada.

O Botafogo passa por um momento de recuperação financeira. Com dívidas e um transfer ban para derrubar, o Glorioso tenta arrecadar dinheiro e oxigenar a folha salarial — o que inclui a saída de jogadores de vencimentos altos, como Savarino. Recentemente, Marlon Freitas acertou com o Palmeiras.

Savarino chegou ao Botafogo em 2024. Na época, o Alvinegro pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$13 milhões) pela contratação junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Desde então, o jogador se tornou um dos protagonistas do time, sendo peça importante na dobradinha do Brasileirão e Libertadores, em 2024. Ao todo, soma 103 jogos, 20 gols e 19 assistências.

Flu no mercado

Por fim, o Fluminense anunciou somente dois reforços: o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana para a temporada. Assim, Savarino seria o terceiro reforço. A diretoria tricolor ainda busca a contratação de um centroavante, prioridade para o time em 2026.

