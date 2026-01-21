Fluminense deve antecipar estreia de alguns titulares no Carioca

Fluminense deve antecipar estreia de alguns titulares no CariocaTricolor enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Luso Brasileiro
O Fluminense deve ter a presença de alguns titulares no jogo contra o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Após dois jogos com o time formado por jogadores da base e com pouco espaço no ano passado, o Tricolor deve recorrer a cavalaria para a próxima partida. Assim, a ideia é ganhar ritmo para a sequência de clássicos.
Após dividir o elenco em dois grupos no início da pré-temporada, o Fluminense unificou os grupos. Dessa forma, todos os jogadores estão à disposição da comissão técnica de Luis Zubeldía. Entretanto, apenas alguns dos nomes considerados titulares devem ir a campo contra o Nova Iguaçu, de acordo com o “ge”. A escolha está a cargo dos auxiliares Maxi Cuberas e Marcão.
Fato é que, no planejamento inicial, o Fluminense teria força máxima no clássico contra o Flamengo. O primeiro Fla-Flu da temporada está marcado para o próximo domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Em seguida, o Tricolor enfrenta o Botafogo, dia 1º de fevereiro, pela quinta rodada da competição.
Outro motivo para o Fluminense antecipar o retorno dos titulares é a decisão dos rivais anteciparem suas estreias também. Afinal, Flamengo e Botafogo já terão força máxima pela primeira vez na temporada nesta quarta-feira (21), após jogarem as rodadas iniciais com time sub-20. Portanto, o Tricolor não pretende ficar para trás em relação ao ritmo de jogo visando a sequência de clássicos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.