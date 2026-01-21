Fluminense deve antecipar estreia de alguns titulares no Carioca

O Fluminense deve ter a presença de alguns titulares no jogo contra o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Após dois jogos com o time formado por jogadores da base e com pouco espaço no ano passado, o Tricolor deve recorrer a cavalaria para a próxima partida. Assim, a ideia é ganhar ritmo para a sequência de clássicos.

Após dividir o elenco em dois grupos no início da pré-temporada, o Fluminense unificou os grupos. Dessa forma, todos os jogadores estão à disposição da comissão técnica de Luis Zubeldía. Entretanto, apenas alguns dos nomes considerados titulares devem ir a campo contra o Nova Iguaçu, de acordo com o “ge”. A escolha está a cargo dos auxiliares Maxi Cuberas e Marcão.