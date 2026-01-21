Flamengo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Rubro-Negro e Cruz-Maltino se enfrentam no Maracanã. Esse será o primeiro clássico do futebol carioca da temporada 2026

Nesta quarta-feira (21), o Campeonato Carioca terá o seu primeiro clássico. Flamengo e Vasco vão se enfrentar, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) pela terceira rodada da competição. O Rubro-Negro vai estrear o seu elenco profissional na temporada, enquanto o Cruz-Maltino já teve força máxima no primeiro jogo da temporada, vitória sobre o Maricá, por 4 a 2.

A Voz do Esporte não dá mole e inicia a transmissão, ao vivo, a partir das 20h. Cesar Tavares, com seu enorme talento, está confirmado na narração. Kelvin Lucas assume a bronca nos comentários. O internacionalista André Bachá fecha o trio de ouro na reportagem deste grande clássico.