Flamengo tem desfalques para encarar o Vasco

Além de Andrew, não inscrito a tempo, Rubro-Negro lida com três ausências por questões físicas; saiba quais são os jogadores

Além de não poder contar com Andrew, o Flamengo terá outros desfalques para o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira (21/1), no que será a estreia do time principal rubro-negro em 2026. Se o goleiro – segundo reforço do Fla para a temporada – está fora por não ter sido inscrito a tempo, há ausências por questões físicas.

Afinal, três jogadores ficam fora do Clássico dos Milhões. São eles o zagueiro Danilo e os volantes Nico De la Cruz e Saúl Ñíguez. O zagueiro e o uruguaio ainda fazem trabalhos especiais para recuperação de lesões sofridas em 2025. Já Saúl passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no dia 9 de janeiro, sendo desfalque por um bom tempo.