Flamengo tem desfalques para encarar o Vasco

Flamengo tem desfalques para encarar o VascoAlém de Andrew, não inscrito a tempo, Rubro-Negro lida com três ausências por questões físicas; saiba quais são os jogadores
Além de não poder contar com Andrew, o Flamengo terá outros desfalques para o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira (21/1), no que será a estreia do time principal rubro-negro em 2026. Se o goleiro – segundo reforço do Fla para a temporada – está fora por não ter sido inscrito a tempo, há ausências por questões físicas.
Afinal, três jogadores ficam fora do Clássico dos Milhões. São eles o zagueiro Danilo e os volantes Nico De la Cruz e Saúl Ñíguez. O zagueiro e o uruguaio ainda fazem trabalhos especiais para recuperação de lesões sofridas em 2025. Já Saúl passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no dia 9 de janeiro, sendo desfalque por um bom tempo.
O espanhol sofria com dores na região, com a comissão do Flamengo optando, em conjunto com o atleta, pela realização de uma operação na Espanha. Assim, ele segue em Madri no começo deste período de recuperação. A tendência é que ele volte em pelo menos dois meses.
Por fim, Andrew não conseguiu surgir no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo. Assim, ele estará à disposição apenas para o jogo contra o Fluminense, no domingo (25/1), pela quarta rodada da Taça Guanabara. Com risco de rebaixamento, o Flamengo deve mandar, à exceção dos desfalques citados, o que tem de melhor para o Clássico dos Milhões, que começa a partir das 21h30 (de Brasília).