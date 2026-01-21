Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo tem desfalques para encarar o Vasco

Flamengo tem desfalques para encarar o Vasco

Além de Andrew, não inscrito a tempo, Rubro-Negro lida com três ausências por questões físicas; saiba quais são os jogadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de não poder contar com Andrew, o Flamengo terá outros desfalques para o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira (21/1), no que será a estreia do time principal rubro-negro em 2026. Se o goleiro – segundo reforço do Fla para a temporada – está fora por não ter sido inscrito a tempo, há ausências por questões físicas.

Afinal, três jogadores ficam fora do Clássico dos Milhões. São eles o zagueiro Danilo e os volantes Nico De la Cruz e Saúl Ñíguez. O zagueiro e o uruguaio ainda fazem trabalhos especiais para recuperação de lesões sofridas em 2025. Já Saúl passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no dia 9 de janeiro, sendo desfalque por um bom tempo.

LEIA MAIS: Flamengo manifesta interesse em Danilo, do Botafogo

O espanhol sofria com dores na região, com a comissão do Flamengo optando, em conjunto com o atleta, pela realização de uma operação na Espanha. Assim, ele segue em Madri no começo deste período de recuperação. A tendência é que ele volte em pelo menos dois meses.

Por fim, Andrew não conseguiu surgir no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo. Assim, ele estará à disposição apenas para o jogo contra o Fluminense, no domingo (25/1), pela quarta rodada da Taça Guanabara. Com risco de rebaixamento, o Flamengo deve mandar, à exceção dos desfalques citados, o que tem de melhor para o Clássico dos Milhões, que começa a partir das 21h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar