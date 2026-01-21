Flamengo não perde para o Vasco desde 2023

Rubro-Negro não sabe o que é perder para o arquirrival há 12 partidas, sendo oito vitórias neste recorte; relembre os jogos / Crédito: Jogada 10

Esta quarta-feira (21/1) representa demais para o futebol do Rio de Janeiro. Afinal, ocorre o primeiro Flamengo x Vasco de 2026. A partir das 21h30 (de Brasília), a bola rola para o Clássico dos Milhões, dos maiores derbys do mundo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E você sabia que o Rubro-Negro não sabe o que é perder para o Cruz-Maltino há quase três anos? São, dessa forma, 12 jogos de invencibilidade para o clube da Gávea. A última derrota para o Gigante da Colina ocorreu durante o Carioca de 2023, por 1 a 0, também no Maracanã. Na ocasião, os times disputavam a primeira partida entre si após o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro, com um time totalmente diferente. Puma Rodríguez, um dos rostos novos daquele ano, que marcava a primeira temporada de grande investimento desde que o clube virou SAF, marcou o gol da vitória por 1 a 0, em 5 de março de 23.

Invencibilidade do Flamengo contra o Vasco já dura 12 jogos Desde então, porém, o Flamengo não mais perdeu para o arquirrival. Emplacou, aliás, quatro vitórias seguidas após este jogo. Foram duas pela semifinal do Carioca do próprio ano de 2023 (3 a 2 e 3 a 1), além de dois triunfos no Brasileirão (4 a 1 e 1 a 0). Já em 2024, no primeiro confronto do ano, os times fizeram um jogaço de bola no Maracanã, mas ficaram no 0 a 0, pela Taça Guanabara. Payet desfilou, enquanto Léo Jardim brilhou ao defender pênalti de Gabigol nos acréscimos da etapa final. Na partida seguinte, porém, show do Mengão. Após sair atrás em jogo no Brasileirão, o Flamengo trucidou o rival por 6 a 1, aproveitando-se da expulsão de João Victor ainda no primeiro tempo (o placar já mostrava 3 a 1). No returno, os times ficaram no 1 a 1, em jogo que representou o primeiro gol de Philippe Coutinho no retorno ao Gigante da Colina. Já em 2025, o Flamengo doutrinou com três vitórias no Estadual. Uma, pela Taça Guanabara (2 a 0). As outras duas foram pela semifinal: 1 a 0 e 2 a 1 (de virada). No Brasileirão, porém, foram dois empates. No primeiro turno, um 0 a 0 em que Léo Jardim fechou o gol. Mais 19 rodadas depois, o Fla chegou a abrir 1 a 0 com Carrascal, mas viu Rayan, de cabeça, empatar e dar números finais ao clássico.