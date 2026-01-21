Flamengo manifesta interesse em Danilo, do Botafogo

Flamengo manifesta interesse em Danilo, do BotafogoVolante se tornou a contratação mais cara da história do Glorioso
Mesmo após viver uma temporada mágica com quatro títulos, o Flamengo busca reforços para chegar ainda mais forte em 2026. Dessa forma, o Rubro-Negro manifestou interesse na contratação do volante Danilo, do Botafogo, e avalia a possibilidade de formalizar uma proposta para o rival, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio.
Entretanto, o negócio é considerado difícil. Afinal, envolve mais do que a rivalidade entre os clubes, já que Danilo é um dos principais ativos do elenco do Botafogo. Contratado em julho do ano passado, o volante custou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.
Danilo chegou como a contratação mais cara da história do Botafogo e com a missão de substituir Gregore. No ano passado, o Botafogo recusou uma proposta do Fulham, da Inglaterra, de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões na cotação da época). Na ocasião, o jogador tinha acabado de chegar ao clube.
Ao todo, Danilo disputou apenas 15 jogos pelo Botafogo em 2025. Afinal, sofreu com problemas físicos e não conseguiu ter sequência. Ele se recuperou na reta final da última temporada, já de olho na pré-temporada deste ano. Foram 13 pelo Brasileirão e dois pela Libertadores, além de ter marcado um gol e três assistências. O volante tem contrato até julho de 2029.
