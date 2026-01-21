Flamengo manifesta interesse em Danilo, do Botafogo

Mesmo após viver uma temporada mágica com quatro títulos, o Flamengo busca reforços para chegar ainda mais forte em 2026. Dessa forma, o Rubro-Negro manifestou interesse na contratação do volante Danilo, do Botafogo, e avalia a possibilidade de formalizar uma proposta para o rival, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio.

Entretanto, o negócio é considerado difícil. Afinal, envolve mais do que a rivalidade entre os clubes, já que Danilo é um dos principais ativos do elenco do Botafogo. Contratado em julho do ano passado, o volante custou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.