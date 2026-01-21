Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo manifesta interesse em Danilo, do Botafogo

Flamengo manifesta interesse em Danilo, do Botafogo

Volante se tornou a contratação mais cara da história do Glorioso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo após viver uma temporada mágica com quatro títulos, o Flamengo busca reforços para chegar ainda mais forte em 2026. Dessa forma, o Rubro-Negro manifestou interesse na contratação do volante Danilo, do Botafogo, e avalia a possibilidade de formalizar uma proposta para o rival, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio.

Entretanto, o negócio é considerado difícil. Afinal, envolve mais do que a rivalidade entre os clubes, já que Danilo é um dos principais ativos do elenco do Botafogo. Contratado em julho do ano passado, o volante custou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Danilo chegou como a contratação mais cara da história do Botafogo e com a missão de substituir Gregore. No ano passado, o Botafogo recusou uma proposta do Fulham, da Inglaterra, de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões na cotação da época). Na ocasião, o jogador tinha acabado de chegar ao clube.

Ao todo, Danilo disputou apenas 15 jogos pelo Botafogo em 2025. Afinal, sofreu com problemas físicos e não conseguiu ter sequência. Ele se recuperou na reta final da última temporada, já de olho na pré-temporada deste ano. Foram 13 pelo Brasileirão e dois pela Libertadores, além de ter marcado um gol e três assistências. O volante tem contrato até julho de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo botafogo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar