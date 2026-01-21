Flamengo irá inaugurar novo camarote presidencial no Maracanã

Reformulação no espaço presidencial do Rubro-Negro visa dar maior comodidade e praticidade a autoridades, convidados e parceiros / Crédito: Jogada 10

O clássico contra o Vasco simbolizará para o Flamengo não apenas a estreia do elenco principal na temporada. Afinal, o Rubro-Negro também promoverá a inauguração do novo camarote presidencial do clube no Maracanã, nesta quarta-feira (21). Inclusive, a reforma teve como intuito aprimorar a comodidade e praticidade para autoridades, convidados e parceiros.

Trata-se de uma das obras de melhoria que o Consórcio Maracanã fez. O espaço também ficará disponível para o Fluminense em seus compromissos no estádio.

Após a reformulação, o local passa a comportar até 84 pessoas. Além disso, tem à disposição uma sala específica para a realização de conversas mais particulares. Também na parte interna, o camarote conta com um painel de LED, televisões e uma integração com bar. Presidente do Flamengo cumpre promessa Além disso, o escritório Mauricio Nóbrega é o autor do projeto arquitetônico. O espaço, aliás, representa o cumprimento de uma promessa feita no fim de 2025 pelo presidente do clube da Gávea, Luiz Eduardo Baptista (Bap). Na oportunidade, em uma reunião com conselheiros, o mandatário antecipou e frisou que a obra tinha o intuito de permitir uma evolução do Maracanã. Por sinal, traçou um comparativo com o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Ele também aproveitou a oportunidade para condenar adversários que adotam tratamentos inadequados a torcidas que estejam como visitante.

“Vamos elevar o padrão da estrutura do Maracanã. A gente está fazendo um camarote da presidência que vai ser nível Santiago Bernabéu (estádio do Real Madrid), inaugura agora em janeiro”, detalhou o presidente do Flamengo. Posteriormente, na mesma declaração, o mandatário ressaltou que as modificações no Maracanã contribuiriam para implementar a “lei da reciprocidade” a esses clubes oponentes que adotam condições irregulares para as torcidas visitantes. A propósito, indicou especificamente redes de proteção que atrapalham a visão.. “Vamos fazer uma série de intervenções, ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, super amistosa, que tem no campo do Atlético-MG e Palmeiras. Vamos ser recíprocos: se recebe a gente com aquela m… de rede, vai ter uma pior e mais fechada no Maracanã. Quem tratar bem o Flamengo, será tratado bem quando vier jogar aqui. Tacou uma pedra na gente, nós tacamos uma montanha em você quando vier aqui”, concluiu Bap.