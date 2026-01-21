Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo irá inaugurar novo camarote presidencial no Maracanã

Reformulação no espaço presidencial do Rubro-Negro visa dar maior comodidade e praticidade a autoridades, convidados e parceiros
O clássico contra o Vasco simbolizará para o Flamengo não apenas a estreia do elenco principal na temporada. Afinal, o Rubro-Negro também promoverá a inauguração do novo camarote presidencial do clube no Maracanã, nesta quarta-feira (21). Inclusive, a reforma teve como intuito aprimorar a comodidade e praticidade para autoridades, convidados e parceiros.

Trata-se de uma das obras de melhoria que o Consórcio Maracanã fez. O espaço também ficará disponível para o Fluminense em seus compromissos no estádio.

Após a reformulação, o local passa a comportar até 84 pessoas. Além disso, tem à disposição uma sala específica para a realização de conversas mais particulares. Também na parte interna, o camarote conta com um painel de LED, televisões e uma integração com bar.

Presidente do Flamengo cumpre promessa

Além disso, o escritório Mauricio Nóbrega é o autor do projeto arquitetônico. O espaço, aliás, representa o cumprimento de uma promessa feita no fim de 2025 pelo presidente do clube da Gávea, Luiz Eduardo Baptista (Bap). Na oportunidade, em uma reunião com conselheiros, o mandatário antecipou e frisou que a obra tinha o intuito de permitir uma evolução do Maracanã.

Por sinal, traçou um comparativo com o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Ele também aproveitou a oportunidade para condenar adversários que adotam tratamentos inadequados a torcidas que estejam como visitante.

“Vamos elevar o padrão da estrutura do Maracanã. A gente está fazendo um camarote da presidência que vai ser nível Santiago Bernabéu (estádio do Real Madrid), inaugura agora em janeiro”, detalhou o presidente do Flamengo.

Posteriormente, na mesma declaração, o mandatário ressaltou que as modificações no Maracanã contribuiriam para implementar a “lei da reciprocidade” a esses clubes oponentes que adotam condições irregulares para as torcidas visitantes. A propósito, indicou especificamente redes de proteção que atrapalham a visão..

“Vamos fazer uma série de intervenções, ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, super amistosa, que tem no campo do Atlético-MG e Palmeiras. Vamos ser recíprocos: se recebe a gente com aquela m… de rede, vai ter uma pior e mais fechada no Maracanã. Quem tratar bem o Flamengo, será tratado bem quando vier jogar aqui. Tacou uma pedra na gente, nós tacamos uma montanha em você quando vier aqui”, concluiu Bap.

Flamengo e Vasco se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Carioca, às 21h30, no Maracanã, nesta quarta-feira (21).

