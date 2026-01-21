Flamengo é intimado a pagar R$ 16 milhões por venda de Wesley

Flamengo é intimado a pagar R$ 16 milhões por venda de WesleyAção foi movida pelo Clube Atlético Tubarão, pequeno clube de cidade homônima e que é considerado formador do atleta
A Justiça do Rio Grande do Sul intimou o Flamengo a depositar R$ 16 milhões em juízo pela venda do lateral-direito Wesley para a Roma, da Itália. Afinal, o Clube Atlético Tubarão, que também é considerado formador do atleta, moveu uma ação contra o Rubro-Negro por causa de um crédito contratual. Além disso, na ação também há uma discussão de um percentual de 0,92% do mecanismo de solidariedade da Fifa.
No fim do ano passado, o juiz Gilberto Schafer determinou a expedição de uma carta precatória ao Flamengo. O processo chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (16) e agora se encontra na 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina. O tribunal, no entanto, solicitou que sejam colocadas algumas peças processuais faltantes para que a citação ao Flamengo seja cumprida.
Contudo, a Justiça do Rio Grande do Sul já havia dado um prazo para cumprimento da carta precatória até esta quarta-feira (21). Assim, um oficial de Justiça intimou o Flamengo a depositar em juízo R$ 16.805.220,36. Em meio a isso, existe uma briga interna entre o Clube Tubarão e a SAF do mesmo sobre quem vai receber os valores. O Rubro-Negro, no entanto, deve recorrer.
Wesley defendeu as categorias de base do Tubarão entre 2019 e 2021, quando se tornou profissional. O lateral-direito chegou ao Flamengo em 2021 e completou a formação na base, antes de subir em 2023. Ao todo, disputou 136 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências. No ano passado, a Roma comprou o jogador por 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) por metas.
