Flamengo é intimado a pagar R$ 16 milhões por venda de Wesley

A Justiça do Rio Grande do Sul intimou o Flamengo a depositar R$ 16 milhões em juízo pela venda do lateral-direito Wesley para a Roma, da Itália. Afinal, o Clube Atlético Tubarão, que também é considerado formador do atleta, moveu uma ação contra o Rubro-Negro por causa de um crédito contratual. Além disso, na ação também há uma discussão de um percentual de 0,92% do mecanismo de solidariedade da Fifa.

No fim do ano passado, o juiz Gilberto Schafer determinou a expedição de uma carta precatória ao Flamengo. O processo chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (16) e agora se encontra na 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina. O tribunal, no entanto, solicitou que sejam colocadas algumas peças processuais faltantes para que a citação ao Flamengo seja cumprida.