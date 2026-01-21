Filhos Vini Jr? Virginia Fonseca abre o jogo sobre próximos passos do namoro

Em entrevista, influenciadora também abordou sobre a relação do atacante do Real Madrid com seus três filhos, frutos do casamento com Zé Felipe / Crédito: Jogada 10

Virginia Fonseca esclareceu novos rumores sobre seu relacionamento com Vini Jr. e deixou claro que não pretende ampliar a família neste momento. Embora reconheça o bom momento do namoro, a empresária afirmou que ela e o atacante do Real Madrid não abordam assuntos de casamento ou filhos agora. De acordo com a influencer, a escolha justamente por viver o presente sem estabelecer metas futuras: “Estamos vivendo o relacionamento”, disse.

“A gente não fala de ter filho, não fala de casamento. O José é apaixonado. Quer brincar toda hora, puxa cabelo, fica perto…”, completou em entrevista à Quem.

Em entrevista à Quem, a Virginia abriu o jogo sobre a conexão surpreendente de Vini Jr. com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Segundo ela, o que a gente vê nos stories não é nem metade do carinho que rola nos bastidores! E Vini Jr. com seus filhos? A influenciadora fez questão de desvincular a decisão com o relacionamento entre Vinicius e seus três filhos, frutos do casamento com o cantor Zé Felipe. Virginia definiu o contato entre eles de forma positiva e até surpreendente, visto que não esperava uma conexão tão imediata e natural entre eles. "A relação que ele tem com meus filhos me surpreende muito. As crianças estão apaixonadas por ele, brincam muito com ele", relatou. Virginia é mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.