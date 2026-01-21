Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filhos Vini Jr? Virginia Fonseca abre o jogo sobre próximos passos do namoro

Em entrevista, influenciadora também abordou sobre a relação do atacante do Real Madrid com seus três filhos, frutos do casamento com Zé Felipe
Virginia Fonseca esclareceu novos rumores sobre seu relacionamento com Vini Jr. e deixou claro que não pretende ampliar a família neste momento. Embora reconheça o bom momento do namoro, a empresária afirmou que ela e o atacante do Real Madrid não abordam assuntos de casamento ou filhos agora.

De acordo com a influencer, a escolha justamente por viver o presente sem estabelecer metas futuras: “Estamos vivendo o relacionamento”, disse.

“A gente não fala de ter filho, não fala de casamento. O José é apaixonado. Quer brincar toda hora, puxa cabelo, fica perto…”, completou em entrevista à Quem.

@quem Em entrevista à Quem, a @Virginia abriu o jogo sobre a conexão surpreendente de @Vini Jr. com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Segundo ela, o que a gente vê nos stories não é nem metade do carinho que rola nos bastidores! #virginiafonceca #vinijr #virginia #namorados ♬ som original – Quem

E Vini Jr. com seus filhos?

A influenciadora fez questão de desvincular a decisão com o relacionamento entre Vinicius e seus três filhos, frutos do casamento com o cantor Zé Felipe. Virginia definiu o contato entre eles de forma positiva e até surpreendente, visto que não esperava uma conexão tão imediata e natural entre eles.

“A relação que ele tem com meus filhos me surpreende muito. As crianças estão apaixonadas por ele, brincam muito com ele”, relatou. Virginia é mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.

Fonseca manteve o tom afetuoso, apesar de contido, ao abordar sobre o relacionamento com o jogador: “Ele é um fofo, maravilhíssimo mesmo”.

O casal assumiu publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro de 2025. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta.

