Ex-Botafogo, David Ricardo é anunciado pelo Dínamo com vídeo de “viajante perdido”; veja

Zagueiro deixou o Alvinegro carioca por R$ 40 milhões e assinou vínculo com a equipe de Moscou até junho de 2030
O Dínamo Moscou oficializou a contratação do zagueiro David Ricardo, vendido pelo Botafogo. No anúncio, o clube russo fez uma produção especial, que contou com a participação do também brasileiro Bitello.

No vídeo postado nas redes sociais, o defensor aparece como um viajante, que passa por turbulências no mar com seu caiaque, até chegar ao seu destino final no clube russo.

“O viajante não se perde no oceano, mas na escuridão sem farol… Ainda bem que o nosso sempre brilha muito

Futebol Internacional botafogo

