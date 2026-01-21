Ex-Botafogo, David Ricardo é anunciado pelo Dínamo com vídeo de “viajante perdido”; veja

Zagueiro deixou o Alvinegro carioca por R$ 40 milhões e assinou vínculo com a equipe de Moscou até junho de 2030

O Dínamo Moscou oficializou a contratação do zagueiro David Ricardo, vendido pelo Botafogo. No anúncio, o clube russo fez uma produção especial, que contou com a participação do também brasileiro Bitello.

No vídeo postado nas redes sociais, o defensor aparece como um viajante, que passa por turbulências no mar com seu caiaque, até chegar ao seu destino final no clube russo.