Escalação do Fluminense: time principal vai estrear contra o Nova Iguaçu

Comissão técnica muda o planejaemento e opta por colocar maioria dos titulares na terceira rodada do Campeonato Carioca
Depois de utilizar jogadores da base e com pouca minutagem em 2025, o Fluminense enfrentará o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), com time formado, em maioria, por titulares. Essa será a primeira vez que eles estarão em campo em 2026. O jogo será às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. A informação inicial é do “ge”.

A comissão técnica optou por antecipar a volta de alguns atletas e fará um “preparativo” para o clássico contra o Flamengo. A ideia inicial, aliás, era fazer a estreia do grupo principal no domingo, no Maracanã. Os reforços para temporada, Jemmes e Guilherme Arana, que chegaram como titulares, vão iniciar a partida no banco de reservas.

No meio-campo, Ganso e Lucho Acosta vão ser os jogadores que vão armar as jogadas. Será, portanto, a primeira vez que os dois vão jogar ao lado. No ataque. Everaldo, que sofreu críticas ao longo de 2025, assume a função de camisa 9 e tenta mudar o panorama em 2026.

Assim, a escalação do Fluminense será: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis, Canobbio e Everaldo.

O Fluminense, por fim, ocupa a terceira colocação do Grupo A, com três pontos em dois jogos disputados até agora. No último jogo, o Tricolor das Laranjeiras sofreu revés por 1 a 0 para o Boavista.

