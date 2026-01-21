Escalação do Fluminense: time principal vai estrear contra o Nova Iguaçu

Depois de utilizar jogadores da base e com pouca minutagem em 2025, o Fluminense enfrentará o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), com time formado, em maioria, por titulares. Essa será a primeira vez que eles estarão em campo em 2026. O jogo será às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. A informação inicial é do “ge”.

A comissão técnica optou por antecipar a volta de alguns atletas e fará um “preparativo” para o clássico contra o Flamengo. A ideia inicial, aliás, era fazer a estreia do grupo principal no domingo, no Maracanã. Os reforços para temporada, Jemmes e Guilherme Arana, que chegaram como titulares, vão iniciar a partida no banco de reservas.