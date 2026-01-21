Dupla volta a treinar com grupo do Fluminense

John Kennedy e Santi Moreno participam de atividades com bola e podem aparecer na lista de relacionados contra o Nova Iguaçu

O Fluminense ganhou duas boas notícias nesta quarta-feira (21). Os atacantes John Kennedy e Santi Moreno voltaram a treinar com o grupo no CT Carlos Castilho e podem entrar na lista de relacionados para partida contra o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca.

JK e Santi tiveram contusões em divididas em jogos do Estadual. Na estreia contra o Madureira, o colombiano sofreu uma pancada e ficou com dor no pé, sendo poupado na segunda rodada. Do outro lado, John Kennedy levou uma entrada dura na partida contra o Boavista e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Além disso, saiu do estádio de muletas.