Denúncia acusa Lucas Hernandez, do PSG, de tráfico de pessoas e trabalho irregular

Defensor do Paris Saint-Germain é citado em queixa apresentada no Ministério Público de Versalhes / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Lucas Hernandez, do PSG, enfrenta uma denúncia apresentada ao Ministério Público de Versalhes que envolve acusações de trabalho dissimulado e tráfico de seres humanos. Trata-se de uma acusação referente à relação do jogador e de sua companheira, Victoria Triay, com uma família colombiana que teria trabalhado para o casal entre setembro de 2024 e novembro de 2025. Segundo o documento, um homem trabalhou com sua esposa e os três filhos para o casal em uma residência localizada no departamento de Yvelines, nos arredores de Paris, sem contrato, registro social ou fiscal. A família teria cumprido jornadas que variavam entre 72h e 84h, com salários pagos exclusivamente em dinheiro.

A família se dividia entre funções do dia a dia que incluíam segurança, jardinagem, serviços domésticos, cozinha e cuidados com crianças.