Denúncia acusa Lucas Hernandez, do PSG, de tráfico de pessoas e trabalho irregular

Denúncia acusa Lucas Hernandez, do PSG, de tráfico de pessoas e trabalho irregularDefensor do Paris Saint-Germain é citado em queixa apresentada no Ministério Público de Versalhes
O zagueiro Lucas Hernandez, do PSG, enfrenta uma denúncia apresentada ao Ministério Público de Versalhes que envolve acusações de trabalho dissimulado e tráfico de seres humanos. Trata-se de uma acusação referente à relação do jogador e de sua companheira, Victoria Triay, com uma família colombiana que teria trabalhado para o casal entre setembro de 2024 e novembro de 2025.
Segundo o documento, um homem trabalhou com sua esposa e os três filhos para o casal em uma residência localizada no departamento de Yvelines, nos arredores de Paris, sem contrato, registro social ou fiscal. A família teria cumprido jornadas que variavam entre 72h e 84h, com salários pagos exclusivamente em dinheiro.
A família se dividia entre funções do dia a dia que incluíam segurança, jardinagem, serviços domésticos, cozinha e cuidados com crianças.
Trabalho e promessas
O primeiro contato entre as partes ocorreu quando Victoria Triay convidou Victoria Traiy, então na Colômbia, para trabalhar na França — com a promessa de regularização migratória em até seis meses. A jovem entrou no país apenas com passaporte, sem visto, e afirma que a família nunca providenciou os documentos.
Com o tempo, o casal estendeu o convite a outros membros da família, e a mãe de Marie passou a dividir escala de domingo a domingo com a filha. Uma delas atuava em regime integral, inclusive à noite, com remuneração mensal em torno de 2 mil euros.
Os homens, por sua vez, exerciam a função de seguranças e portavam armas. Ainda de acordo com informações da revista Paris Match, esses pagamentos variavam entre 500 e 3 mil euros.
A advogada da família, Lola Dubois, afirma que nenhum dos cinco trabalhadores teve acesso a benefícios sociais ou férias durante todo o período. A profissional também revelou que os salários sempre foram pagos em espécie.
“Trata-se de uma privação total de direitos. O fato de um jogador profissional, assessorado por advogados, nunca ter fornecido contratos demonstra a intencionalidade da infração”, declarou.
Denúncia contra Lucas Hernandez
A denúncia também relata que, em fevereiro de 2025, os trabalhadores assinaram acordos de confidencialidade e receberam documentos de identidade espanhóis falsos para simular uma situação legal. Em outubro, após a demissão de duas funcionárias, o casal produziu contratos de forma retroativa, mas com jornadas incompatíveis com a rotina narrada.
O texto cita ainda uma tentativa de assalto à residência, em dezembro de 2024, quando membros da família teriam reagido armados. Imagens de câmeras de segurança confirmariam parte do relato, segundo a revista.
A família ainda alega uma série de intimidações por parte do casal após o desligamento do vínculo, em novembro de 2025. “Fomos explorados e humilhados. Prometeram regularização, mas nunca aconteceu”, relatou Marie.
Procurado, o agente de Lucas Hernandez afirmou que o jogador e sua companheira não tinham conhecimento da denúncia. O representante mencionou, ainda, que o zagueiro estaria “surpreso” com as acusações. O caso segue sob análise da Justiça francesa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar