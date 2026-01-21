Cruzeiro x Democrata-GV: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Democrata-GV: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 18h30, no Mineirão, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro
A quarta rodada do Campeonato Mineiro será encerrada nesta quinta-feira (22). O Cruzeiro enfrenta o Democrata-GV, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. A Raposa ocupa a liderança do Grupo C, com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Do outro lado, o time alvinegro tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, e começou a rodada na segunda colocação do Grupo A.
O objetivo do Cruzeiro é voltar a levantar o caneco do Mineiro, o que não ocorre desde 2019. Já o Democrata pretende jogar a semifinal do Estadual ou o mata-mata do Troféu Inconfidência (entre o quinto e o oitavo colocado).
Onde assistir
A partida entre Cruzeiro e Democrata, pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Cruzeiro
A equipe celeste pode emplacar a terceira vitória consecutiva e vai motivada após a goleada sobre o Uberlândia por 5 a 0, na última rodada. Caso vença, pode abrir grande vantagem para o segundo colocado e se perder também não deixa a liderança. Então, a situação é tranquila para uma classificação. Além disso, o técnico Tite ainda pode avaliar nomes que podem aparecer como soluções ou surpresas na temporada.
O Cruzeiro deve poupar novamente jogadores visando o clássico contra o Atlético-MG, no fim de semana, e o início do Brasileirão. No entanto, dois reforços podem fazer sua estreia: o coringa Gerson e Villarreal, que foram regularizados na CBF e estão à disposição do técnico Tite. Entretanto, o treinador segue sem poder contar com o goleiro Matheus Cunha, o volante Matheus Henrique e o atacante Marquinhos. Por fim, o zagueiro Lucas Villalba e o atacante Luis Sinisterra cumprem trabalhos específicos e individualizados de pré-temporada.
Como chega o Democrata-GV
A equipe de Governador Valadares busca terminar com a irregularidade na competição. Uma vitória pode colocar o time na liderança do Grupo A. No entanto, a diferença de investimento é o principal ponto que dificulta os alvinegros, que vão tentar surpreender.
Para dentro de campo, a Pantera treinou com três zagueiros. Léo Dourado, que substituiu Rafael Klein, suspenso na última partida, treinou ao lado de Klein e Henrique Garbelini. Além disso, o atacante Giovanni Carignano, titular nas três partidas até então, será desfalque. O jogador sentiu dores após o último jogo contra o Athletic. O técnico Wladimir ainda deve fazer mais mudanças, mas fez mistério.
CRUZEIRO x DEMOCRATA-GV
4ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro
Data-Hora: 22/1/2025 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Cássio (Otávio); Fagner (Kauã Moraes), João Marcelo, Jonathan Jesus (Bruno Alves) e Kauã Prates; Japa, Ryan Guilherme e Vitinho (Rodriguinho); Kaique Kenji, Arroyo e Chico da Costa (Néiser Villarreal). Técnico: Tite.
DEMOCRATA GV: Thulio; Lucas Evangelista, Léo Dourado, Henrique e Bryan; Luiz Henrique, Bernardo Augusto, Giovanni e Mauricio Ferreira; Marcio Jonatan e Marcelinho. Técnico: Wladimir Araújo.
Árbitro: Ronei Candido Alves
Assistentes: Magno Arantes Lira e Weyder Marques Borges
VAR: Leonardo Rotondo Pinto