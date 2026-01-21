Cruzeiro x Democrata-GV: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 18h30, no Mineirão, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

A quarta rodada do Campeonato Mineiro será encerrada nesta quinta-feira (22). O Cruzeiro enfrenta o Democrata-GV, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. A Raposa ocupa a liderança do Grupo C, com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Do outro lado, o time alvinegro tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, e começou a rodada na segunda colocação do Grupo A. O objetivo do Cruzeiro é voltar a levantar o caneco do Mineiro, o que não ocorre desde 2019. Já o Democrata pretende jogar a semifinal do Estadual ou o mata-mata do Troféu Inconfidência (entre o quinto e o oitavo colocado).

Onde assistir A partida entre Cruzeiro e Democrata, pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Cruzeiro A equipe celeste pode emplacar a terceira vitória consecutiva e vai motivada após a goleada sobre o Uberlândia por 5 a 0, na última rodada. Caso vença, pode abrir grande vantagem para o segundo colocado e se perder também não deixa a liderança. Então, a situação é tranquila para uma classificação. Além disso, o técnico Tite ainda pode avaliar nomes que podem aparecer como soluções ou surpresas na temporada. O Cruzeiro deve poupar novamente jogadores visando o clássico contra o Atlético-MG, no fim de semana, e o início do Brasileirão. No entanto, dois reforços podem fazer sua estreia: o coringa Gerson e Villarreal, que foram regularizados na CBF e estão à disposição do técnico Tite. Entretanto, o treinador segue sem poder contar com o goleiro Matheus Cunha, o volante Matheus Henrique e o atacante Marquinhos. Por fim, o zagueiro Lucas Villalba e o atacante Luis Sinisterra cumprem trabalhos específicos e individualizados de pré-temporada. Como chega o Democrata-GV A equipe de Governador Valadares busca terminar com a irregularidade na competição. Uma vitória pode colocar o time na liderança do Grupo A. No entanto, a diferença de investimento é o principal ponto que dificulta os alvinegros, que vão tentar surpreender.