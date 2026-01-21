Cruzeiro renova com Matheus Pereira

Craque assina novo vínculo por três temporadas, ou seja, até o fim de 2028, com a Raposa; veja declarações dele e de Pedro Lourenço

Matheus, aliás, celebrou o acordo, revelando ser um “privilégio” atuar em seu time do coração. Ele, então, deu declarações nas redes sociais do Cruzeiro para falar sobre sua renovação.

Esfriou em Belo Horizonte! O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (21/1) a renovação contratual do craque Matheus Pereira, que está no clube desde 2023. O camisa 10, de 29 anos, assinou novo vínculo até o fim de 2028, permanecendo na Raposa, assim, por mais três temporadas.

“Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Como eu sempre falei, é um privilégio jogar no clube do meu coração. Estou muito feliz com essa renovação, era algo que eu já almejava há um tempo. Estou muito feliz de continuar e que esse ano seja muito feliz para nós”, disse o craque.

Presidente do Cruzeiro celebra

Pedro Lourenço, que posou para fotos com MP, também comemorou a manutenção do camisa 10, aliás. O presidente da SAF do Cruzeiro deu detalhes sobre a negociação, celebrando, assim, a permanência do jogador na Toca da Raposa. Ele revelou que tem boa relação com Matheus Pereira, que constantemente o fala que quer ganhar títulos pelo time mineiro.

“O Matheus é um jogador muito importante para o Cruzeiro. Fizemos todos os esforços possíveis para mantê-lo por mais três anos. Tenho uma relação muito próxima dele e isso até ajudou na renovação. É muito importante para nós quando temos um jogador do gabarito, da categoria dele. Ser cruzeirense, querer ganhar título. Ele sempre fala comigo: “Presidente, eu quero ganhar, quero dar um título para o Cruzeiro”. É um cara que tem uma conduta exemplar, de grupo. Todo mundo gosta dele, vai agregar demais nesses três anos”, afirmou o mandatário.