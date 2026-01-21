Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr vence o Damac e embala no Campeonato Saudita

Astro português chega aos 960 gols na carreira, garante a segunda vitória seguida e mantém o time na cola do líder Al-Hilal

O Al-Nassr deu a volta por cima no Campeonato Saudita após um início de 2026 difícil, marcado por quatro jogos sem vitória, sendo três derrotas. Nesta quarta-feira (21), a equipe venceu o Damac por 2 a 1, fora de casa, em partida que teve mais um gol de Cristiano Ronaldo. Ghareeb abriu o placar no primeiro tempo e, logo no começo da etapa final, o astro português ampliou após receber um belo passe de João Félix.

