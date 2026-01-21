Coritiba x São Joseense: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x São Joseense: onde assistir, escalações e arbitragemCoxa chegada embalado após vitória no clássico e pode confirmar classificação para a próxima fase em caso de vitória no Couto
Embalado com duas vitórias consecutivas, o Coritiba chega animado para tentar a primeira vitória no Couto Pereira nesta temporada. Na noite desta quarta-feira (21), o Coxa encara o São Joseense, às 20h30, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense.
O Verdão perdeu a liderança do Grupo B com os resultados do início da rodada. Entretanto, uma vitória devolve o Alviverde para a ponta da chave e ainda garante a vaga da equipe na próxima fase. No momento, o Coxa tem sete pontos e está na segunda colocação. Já o Lobo tem a mesma pontuação, mas está na terceira colocação do Grupo A. O Tricolor também pode se classificar, caso vença no Couto e o Cascavel tropece contra o Operário.
Onde assistir
A partida terá transmissão nos canais GOAT e TV Coxa no YouTube.
Como chega o Coritiba
Embalado pela vitória no clássico contra o Athletico, fora de casa, o Coritiba vai para o seu primeiro jogo no Couto com o time principal. A principal novidade na equipe é o zagueiro Thiago Santos, relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Verdão. Por conta da maratona de três jogos em nove dias e da proximidade do início do Brasileirão, a tendência é que Fernando Seabra faça algumas alterações na equipe titular.
Como chega o São Joseense
Depois de duas partidas sem vencer, o Lobo se recuperou ao bater o Operário na Vila Capanema e se aproximou da classificação para a próxima fase. Para tentar surpreender no Couto Pereira, o técnico Ageu Gonçalves pode abrir mão do esquema com três atacantes para a entrada do volante Julio Rusch, na intenção de reforçar a marcação.
CORITIBA X SÃO JOSEENSE
Campeonato Paranaense– 5ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga (Felipe Guimarães), Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo (João Almeida); Willian Oliveira (Fernando Sobral) e Sebás Gómez (Vini Paulista); Lucas Ronier, Josué e Lavega (Fabinho); Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
SÃO JOSEENSE: Diego Monteiro; Murilo, Rodolfo Filemon, Caio Cesar e Pedrinho; Felipe Vieira, Dener e João Mafra; Juninho (Júlio Rusch), Niltinho e Lucas Gaúcho. Técnico: Ageu Gonçalves.
Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima
Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Bruno Fernando Rohling