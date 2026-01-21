Coritiba x São Joseense: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa chegada embalado após vitória no clássico e pode confirmar classificação para a próxima fase em caso de vitória no Couto / Crédito: Jogada 10

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Coritiba chega animado para tentar a primeira vitória no Couto Pereira nesta temporada. Na noite desta quarta-feira (21), o Coxa encara o São Joseense, às 20h30, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O Verdão perdeu a liderança do Grupo B com os resultados do início da rodada. Entretanto, uma vitória devolve o Alviverde para a ponta da chave e ainda garante a vaga da equipe na próxima fase. No momento, o Coxa tem sete pontos e está na segunda colocação. Já o Lobo tem a mesma pontuação, mas está na terceira colocação do Grupo A. O Tricolor também pode se classificar, caso vença no Couto e o Cascavel tropece contra o Operário.

Onde assistir A partida terá transmissão nos canais GOAT e TV Coxa no YouTube.