Com dois gols de Kane, Bayern vence em casa, pela Champions

Bávaros mantêm a segunda colocação com triunfo sobre o frágil Union Saint-Gilloise
O Bayern de Munique venceu o Union Saint-Gilloise por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), na Allianz Arena, em duelo válido pela rodada 7 desta edição da Champions League.

Com o resultado, os bávaros mantêm a vice-liderança da competição, agora, com 18 pontos, três atrás do ponteiro Arsenal. Já o escrete belga está na 31ª colocação, com somente seis.

Na próxima jornada da Champions, o Bayern visita o PSV, no Philips Stadionn, em Eindhoven, no dia 29 deste mês. Já os belgas recebem a Atalanta, um dia antes, no Constant Vanden Stock.

Após um primeiro tempo zerado, o Bayern abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, com Kane, de cabeça. O centroavante inglês, de pênalti, ampliou o score, aos nove.

