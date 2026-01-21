Cerro Porteño faz menção a Piratas do Caribe para apresentar Vegetti

Cerro Porteño faz menção a Piratas do Caribe para apresentar VegettiAtacante, que já atuou por Belgrano e Instituto, chega ao time paraguaio após uma passagem de sucesso pelo Vasco da Gama
O Cerro Porteño apresentou, nesta quarta-feira (21), o atacante argentino Pablo Vegetti, que estava no Vasco. O clube paraguaio fez de uma maneira bastante criativa, como já se tornou característico do time Azulgrana. O jogador, de 38 anos, assinou com seu novo clube por três temporadas.
Aproveitando-se do apelido do atacante de 37 anos, “Pirata”, o Cerro Porteño usou um tema do famoso filme “Piratas do Caribe” para anunciar que a grande esperança de gols do clube nesta temporada já está no Barrio Obrero.
No vídeo, um dos personagens diz: “Vegetti ainda está desaparecido. Não vou embora sem ele”, ao que aparece o atacante correndo como Jack Sparrow , o protagonista da saga. Em seguida, o jogador se apresenta aos torcedores, dizendo: “Sou Pablo Vegetti e estou aqui no bairro.”
