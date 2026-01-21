Cassierra, sobre acerto com Atlético: “Clube muito grande”Colombiano desembarcou em Belo Horizonte, nesta quarta, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Galo
Mais um reforço do Atlético desembarcou em Belo Horizonte. Como previsto, o atacante Mateo Cassierra chegou à cidade mineira na manhã desta quarta-feira (21) para realizar exames médicos e assinar com o Galo. O jogador falou rapidamente com a imprensa, no Aeroporto de Confins, sobre atuar pelo clube brasileiro.
“É muito importante chegar aqui, um clube muito grande, com muita história, como é o Atlético. Ainda tenho que fazer exame médico, mas estou mas estou muito feliz”, disse Cassierra no desembarque em Confins.
O jogador estava atuando no Zenit, da Rússia, mas na última semana sequer participou dos treinamentos iniciais da equipe após o período de férias. Cassierra atua em uma posição considerada carente no elenco do Atlético e desejada pelo técnico Jorge Sampaoli. O centroavante atuou em 127 partidas no clube russo, com 49 gols e 23 assistências.
Formado na base do Deportivo Cali, da Colômbia, ele passou ainda por Ajax e Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi e Zenit (Rússia).
Até o momento, o Atlético é um dos clubes que mais se movimentou nesta janela de transferência. O Galo, afinal, oficializou a contratação de cinco reforços: o lateral-esquerdo Renan Lodi; o lateral-direito Ángelo Preciado; os meias Victor Hugo e Maycon; e o atacante Alan Minda.