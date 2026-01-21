Boto explica a decisão do Flamengo entrar com o time principal contra o Vasco

Antes de Flamengo x Vasco, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, disse em entrevista à SporTV o que ocorreu na reunião que teve entre ele e o técnico Filipe Luiz com o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que definiu, mesmo sem a vontade do treinador, a escalação do time principal para o jogo com o Vasco e não mais a equipe sub-20.

“Importante dizer que, em um ano e um mês que estou aqui, nunca o presidente interferiu em qualquer decisão que tem a ver com escalação, sobre a forma de jogar e plano de jogo, e isso não se passou antes e não se passou agora. O presidente pediu para mudar o planejamento que tínhamos por razões institucionais e situações do Flamengo no Carioca. Nós tivemos discussões sobre isso, sobre os prós e os contras, e foi decidido que tinha de se ajudar o clube no Carioca. A decisão de vir todo o elenco foi do presidente e foi exclusivamente do departamento de futebol.”