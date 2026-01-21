Botafogo x Volta Redonda, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na estreia de Martín Anselmi, Glorioso enfrenta um rival que está com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca

Uma noite de estreia no Colosso do Subúrbio. Às 19h desta quarta-feira (21), o argentino Martín Anselmi faz o primeiro jogo como técnico do Botafogo. Pela terceira rodada desta edição do Campeonato Carioca, o Glorioso recebe o Volta Redonda, no Estádio Nilton Santos, o Colosso do Subúrbio.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 17h30. Gabriel Belmonte narra a partida, com auxílio do arguto Diogo Martin nos comentários e do intrépido Will Ferreira nos comentários.