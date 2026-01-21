Botafogo vende David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia

Botafogo vende David Ricardo para o Dínamo Moscou, da RússiaZagueiro vai assinar contrato de quatro anos, com possibilidade de extensão por mais um
O Botafogo, enfim, chegou a um acordo com o Dínamo Moscou, da Rússia, pela venda do zagueiro David Ricardo. Dessa forma, o clube russo desembolsará 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) à vista, além de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em metas, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.
A negociação durou semanas. Contudo, os clubes chegaram a um acordo em reunião nesta última terça-feira (20). Assim, o Botafogo pode receber 250 mil euros (R$ 1,5 milhão) a cada dez jogos, com limite até 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Portanto, o zagueiro precisa disputar 40 jogos para o Glorioso receber toda a meta estipulada em contrato.
David Ricardo vai assinar contrato de quatro anos, com a possibilidade de extensão por mais um. Além do Dínamo Moscou, os russos CSKA e Zenit também manifestaram interesse, assim como o Torino, da Itália. O clube italiano, aliás, teve duas propostas por empréstimo recusadas e não conseguiu chegar a um acordo com o Botafogo, que priorizava a venda.
Contratado em 2025 junto ao Ceará, David Ricardo disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência pelo Botafogo. O jogador se despede após disputar apenas uma temporada com a camisa alvinegra. Reserva, recebeu oportunidades na reta final do ano passado por causa dos constantes desfalques na defesa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.