Botafogo vende David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia

Zagueiro vai assinar contrato de quatro anos, com possibilidade de extensão por mais um

O Botafogo, enfim, chegou a um acordo com o Dínamo Moscou, da Rússia, pela venda do zagueiro David Ricardo. Dessa forma, o clube russo desembolsará 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) à vista, além de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em metas, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

A negociação durou semanas. Contudo, os clubes chegaram a um acordo em reunião nesta última terça-feira (20). Assim, o Botafogo pode receber 250 mil euros (R$ 1,5 milhão) a cada dez jogos, com limite até 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Portanto, o zagueiro precisa disputar 40 jogos para o Glorioso receber toda a meta estipulada em contrato.