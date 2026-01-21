Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo vende David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia

Botafogo vende David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia

Zagueiro vai assinar contrato de quatro anos, com possibilidade de extensão por mais um
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo, enfim, chegou a um acordo com o Dínamo Moscou, da Rússia, pela venda do zagueiro David Ricardo. Dessa forma, o clube russo desembolsará 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) à vista, além de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em metas, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

A negociação durou semanas. Contudo, os clubes chegaram a um acordo em reunião nesta última terça-feira (20). Assim, o Botafogo pode receber 250 mil euros (R$ 1,5 milhão) a cada dez jogos, com limite até 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Portanto, o zagueiro precisa disputar 40 jogos para o Glorioso receber toda a meta estipulada em contrato.

David Ricardo vai assinar contrato de quatro anos, com a possibilidade de extensão por mais um. Além do Dínamo Moscou, os russos CSKA e Zenit também manifestaram interesse, assim como o Torino, da Itália. O clube italiano, aliás, teve duas propostas por empréstimo recusadas e não conseguiu chegar a um acordo com o Botafogo, que priorizava a venda.

Contratado em 2025 junto ao Ceará, David Ricardo disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência pelo Botafogo. O jogador se despede após disputar apenas uma temporada com a camisa alvinegra. Reserva, recebeu oportunidades na reta final do ano passado por causa dos constantes desfalques na defesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar