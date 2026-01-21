Barcelona vence o Slavia Praga e encosta no G-8 da Champions

Barcelona vence o Slavia Praga e encosta no G-8 da ChampionsCom dois gols de Fermín López, Barça vence fora de casa, sobe para o 9º lugar e mantém viva a chance de vaga direta nas oitavas
O Barcelona está vivo na briga por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (21), o Barça venceu o Slavia Praga por 4 a 2, de virada, na Fortuna Arena, na República Tcheca, e se aproximou do G-8 da maior competição de clubes do futebol europeu. Fermín López, com dois gols marcados, foi o destaque da partida, enquanto Dani Olmo e Lewandowski completaram o triunfo para os visitantes. Já Vasil Kusej e Lewandowski (contra) balançaram a rede para os donos da casa.
LEIA MAIS: Lucas Hernández se defende das acusações de tráfico de pessoas e trabalho irregular
O brasileiro Raphinha, poupado na derrota do último final de semana para a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, voltou ao time titular do Barcelona e contribuiu com mais uma boa atuação, embora não tenha tido participação direta em gols.
Com o resultado, o Barcelona subiu para a 9ª posição, com 13 pontos, e é a primeira equipe fora do G-8 desta fase de liga da Champions. Dessa maneira, o Barça precisa buscar a vitória em casa contra o Copenhague, na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), para buscar uma vaga entre os oito primeiros colocados e carimbar a classificação direta para as oitavas de final.
Barcelona elimina o Slavia Praga
Por outro lado, o Slavia Praga ainda não venceu nesta edição da Champions, com três empates e quatro derrotas em sete partidas. Assim, o clube da República Tcheca está eliminado da competição e apenas cumpre tabela na última rodada.
O Slavia Praga encerra sua participação contra o Pafos, no Chipre, na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília).
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.