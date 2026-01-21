Barcelona vence o Slavia Praga e encosta no G-8 da Champions

Com dois gols de Fermín López, Barça vence fora de casa, sobe para o 9º lugar e mantém viva a chance de vaga direta nas oitavas / Crédito: Jogada 10

O Barcelona está vivo na briga por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (21), o Barça venceu o Slavia Praga por 4 a 2, de virada, na Fortuna Arena, na República Tcheca, e se aproximou do G-8 da maior competição de clubes do futebol europeu. Fermín López, com dois gols marcados, foi o destaque da partida, enquanto Dani Olmo e Lewandowski completaram o triunfo para os visitantes. Já Vasil Kusej e Lewandowski (contra) balançaram a rede para os donos da casa. LEIA MAIS: Lucas Hernández se defende das acusações de tráfico de pessoas e trabalho irregular

O brasileiro Raphinha, poupado na derrota do último final de semana para a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, voltou ao time titular do Barcelona e contribuiu com mais uma boa atuação, embora não tenha tido participação direta em gols.

Com o resultado, o Barcelona subiu para a 9ª posição, com 13 pontos, e é a primeira equipe fora do G-8 desta fase de liga da Champions. Dessa maneira, o Barça precisa buscar a vitória em casa contra o Copenhague, na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), para buscar uma vaga entre os oito primeiros colocados e carimbar a classificação direta para as oitavas de final. Barcelona elimina o Slavia Praga Por outro lado, o Slavia Praga ainda não venceu nesta edição da Champions, com três empates e quatro derrotas em sete partidas. Assim, o clube da República Tcheca está eliminado da competição e apenas cumpre tabela na última rodada. O Slavia Praga encerra sua participação contra o Pafos, no Chipre, na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília).