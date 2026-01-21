Bagé x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Imortal demonstra obsessão em conquistar segunda vitória consecutiva antes do Gre-Nal, após primeiro tropeço no ano

O Grêmio mede forças com o Guarany de Bagé, em compromisso como visitante, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo será às 21h30, no estádio Estrela D’Alva, nesta quarta-feira (21), em Bagé. As duas equipes passam por momentos distintos no começo da temporada. Isso porque o Imortal se notabiliza por resultados positivos com goleadas, já o Alvirrubro ainda não venceu na competição.

A Voz do Esporte estará atenta a todos os movimentos da partida, ao vivo, a partir de 10h. Eis, então, a escalação dos craques do jornalismo esportivo. Eduardo Rizzati narra, João Miguel Lotufo comenta e Vanderlei Lima reporta.