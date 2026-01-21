América-MG x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), América-MG e Atlético fazem duelo grande, no estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Coelho detém a melhor campanha do Estadual até aqui com sete pontos e lidera o Grupo B da competição. Por outro lado, o Galo segue derrapando na competição e precisa de senso de urgência. A equipe de Jorge Sampaoli vem de três empates seguidos e ainda não venceu no torneio.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 20h, com uma equipe de craques. A saber: Filipe Souza na narração, Eduardo Giménez nos comentários e Júnior Azevedo nas reportagens.