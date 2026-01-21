Alemanha pode se tornar o 10º país a boicotar uma Copa do Mundo; entenda

Crise diplomática envolvendo presidente Donald Trump sobre a invasão da Groenlândia pode ter graves consequências no mundo do futebol / Crédito: Jogada 10

A Copa do Mundo de 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá, enfrenta questionamentos políticos a poucos meses do início. O comportamento agressivo do presidente americano Donald Trump com relação aos países da Europa reacende debates diplomáticos e abriram espaço para a possibilidade de boicote por parte de seleções europeias, incluindo a Alemanha. O impasse ganhou força após Trump defender publicamente que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, passando por cima da Otan, a aliança militar do Atlântico Norte. A proposta provocou reação imediata de líderes europeus, já que a ilha é um território autônomo vinculado à Dinamarca, responsável por sua política externa e defesa.

O conflito, desta maneira, ultrapassa o campo diplomático e passou a ameaçar diretamente o maior evento do futebol mundial.

Nesta terça (20), o deputado alemão Jürgen Hardt, do partido União Democrata-Cristã (CDU), afirmou ao jornal Bild que a Alemanha pode boicotar a Copa do Mundo como forma de reação política. Segundo ele, a medida representaria uma alternativa extrema para forçar uma mudança de postura do governo dos Estados Unidos. No Reino Unido, deputados de partidos políticos diferentes também se posicionaram favoravelmente a um boicote das seleções de Inglaterra e Escócia. Assim, caso a Alemanha confirme a desistência, será o décimo boicote registrado em 96 anos de Copas. Ao longo das edições, diferentes seleções tomaram decisões semelhantes, seja por razões políticas, econômicas ou até mesmo institucionais.

Confira todos os boicotes da história das Copas O Uruguai foi a primeira seleção a boicotar uma edição, em 1934, quando optou por não defender o título conquistado quatro anos antes. Foi um protesto contra a ausência de boa parte de seleções europeias na edição inaugural do torneio, realizada em Montevidéu. Esta, inclusive, é a única vez em que o campeão não participou da Copa seguinte. Também em 1934, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda recusaram o convite das eliminatórias. As federações priorizaram o Campeonato Britânico, considerado mais relevante dentro de suas fronteiras, alegando que já era profissionais, em contraste com o amadorismo predominante na época. Em 1938, a Argentina, em um boicote tardio, se recusou a jogar o torneio novamente disputado na Europa. Em 1950, a Índia se classificou nas Eliminatórias, mas desistiu da competição alegando falta de interesse esportivo e falta de recursos econômicos para a viagem. Na mesma edição, a Turquia abriu mão da vaga por dificuldades financeiras.