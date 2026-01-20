Vitor Reis revela conversa com Guardiola antes de empréstimo

Em entrevista para o portal ‘Trivela’, Vitor contou bastidores acerca da situação onde o bate-papo com Guardiola foi um pedido do jovem defensor. Justamente, para compreender quais seriam os motivos entendidos pelo treinador para optar por seu empréstimo.

Contratado pelo Manchester City junto ao Palmeiras por 37 milhões de euros (R$ 212 milhões, na cotação da época), em janeiro de 2025, o zagueiro brasileiro Vitor Reis foi emprestado no meio do ano passado para o Girona, da Espanha. Algo que, por mais que não fosse o desejo do defensor de 20 anos, foi compreendido graças a uma conversa classificada como “sincera” junto a nada mais nada menos do que Pep Guardiola.

Na avaliação de Vitor Reis, essa parte do processo foi fundamental para que ele enxergasse o panorama no sentido de ganhar minutos e rodagem europeia. Pontos esses comentados diretamente pelo comandante do clube inglês.

“Num primeiro momento, ele (Hugo Viana, diretor de futebol do Manchester City) me avisou que a ideia deles seria essa (empréstimo). Eu também dei o meu ponto de vista pra eles. A gente foi conversando e eu falei pro Hugo que eu queria ter uma conversa com o Guardiola, pra ouvir do treinador o que ele pensa de mim, o que seria melhor pra mim”, disse o jogador, agregando:

“Então, logo após isso, o Hugo marcou uma reunião comigo e com o Pep, por telefone mesmo. Eu ainda estava de férias no Brasil. Aí o Pep me ligou e foi muito sincero, senti muita verdade na palavra dele também, na conversa que a gente teve. Ele disse que o melhor pra mim seria ir pro Girona, pra ter minutos. Porque, na minha idade, o que ele sempre fala é que precisa ter minutos, precisa jogar, precisa evoluir, pegar experiência. Então, eu senti muita verdade na palavra dele e aceitei essa proposta.”

Desde que chegou na representação radicada na Catalunha, Vitor se consolidou como peça consolidada na equipe sob o comando do técnico Míchel. Não por acaso, são 21 partidas no biênio 2025/2026 sendo 20 delas na condição de titular.