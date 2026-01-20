Vini Jr recebe respaldo de Arbeloa após sugerir multas por atrasos

Apesar de receber críticas da torcida nos últimos jogos do Real Madrid, Vini Jr segue com respaldo internamente. No treinamento desta última segunda-feira (19), aliás, o técnico Álvaro Arbeloa apoiou a ideia do atacante, que sugeriu punições por atrasos. Dessa forma, o treinador espanhol reforçou a confiança no jogador brasileiro, que segue como capitão.

