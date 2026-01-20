Vini Jr desabafa sobre vaias e nega influência na queda de Xabi Alonso: “Fico triste”

Craque brasileiro quebra o silêncio após show na Champions, comenta relação conturbada com a torcida e garante confiança na renovação / Crédito: Jogada 10

Após ser o grande protagonista da goleada do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Monaco, pela Champions League, Vinicius Jr decidiu romper o silêncio. O brasileiro, autor de um gol e três assistências na partida desta terça-feira (20) no Santiago Bernabéu, aproveitou o momento de destaque para abordar temas delicados que cercaram sua semana, incluindo as vaias recebidas no último fim de semana e os rumores sobre a saída do técnico Xabi Alonso. O camisa 7 admitiu ter ficado surpreso e chateado com a reação negativa das arquibancadas durante a vitória contra o Levante, no sábado anterior. Em entrevista à “TNT Sports”, Vini desabafou sobre a cobrança excessiva, mas reconheceu o direito do torcedor de exigir desempenho máximo.

“Eu nunca quero responder ninguém, eu sei do meu potencial e de onde eu posso chegar. Claro que fico triste e nunca quero ser vaiado dentro da minha casa. Nos últimos jogos eu não me senti confortável porque sempre que eu ia, eu fazia uma coisa errada e a torcida me vaiava. Eles têm o direito deles, pagam um ingresso muito caro para isso. Eu fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo”, declarou o atacante.

Troca de comando e rumores de “fritura” Outro ponto sensível abordado foi a recente demissão de Xabi Alonso, substituído por Álvaro Arbeloa no comando técnico. Vinicius foi categórico ao negar qualquer influência na decisão da diretoria ou participação na queda do treinador, refutando especulações de bastidores. “Não tem nada… Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer dentro de campo é entrar e dar o meu máximo. Nem sempre vou estar na minha melhor fase técnica, mas sempre me doei pela equipe e fiz de tudo para que todos sentissem confortáveis”, explicou Vini, ressaltando que tenta contribuir defensivamente mesmo não sendo sua principal característica. Renovação de contrato de Vini Jr Com mais um ano de vínculo com o clube merengue, o futuro do brasileiro também entrou em pauta. Apesar de admitir que seu último ano foi difícil tecnicamente, Vini Jr. tranquilizou a torcida sobre a renovação, citando sua boa relação com o presidente Florentino Pérez.