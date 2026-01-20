Vídeo: jogador do Marrocos pede desculpas a goleiro do Senegal pelo caso da toalha

Ismael Saibari, que atua pelo PSV (Holanda), tentou impedir a ação de um adversário à beira do campo, provocando um grande tumulto em campo

O confronto entre Marrocos e Senegal, pela final da Copa Africana de Nações, foi marcado por momentos inusitados dentro e fora de campo. Mas um episódio curioso chamou a atenção: o goleiro reserva da seleção senegalesa entrou em campo para proteger a toalha usada por Édouard Mendy para secar as luvas, já que chovia muito durante o jogo.

A situação ocorreu enquanto o jogo estava paralisado. O meia marroquino Ismael Saibari, que atua pelo PSV (Holanda), foi um dos jogadores que tentaram impedir a ação, provocando um breve tumulto em campo. O episódio acabou se tornando um dos momentos mais comentados da decisão.