Vida e carreira de Ronaldinho Gaúcho serão pontos centrais em minissérie

Enredo pretende detalhar período do "Bruxo" em Porto Alegre, a sequência de seu sucesso pelo mundo e as polêmicas em sua trajetória

Uma minissérie já em desenvolvimento detalhará momentos da vida e da carreira de Ronaldinho Gaúcho, a “Época 10: Ronaldinho”. A intenção da produção também é criar um ambiente de dramaticidade em episódios emblemáticos na trajetória do ex-jogador. Este cenário abrange o crescimento meteórico e a consolidação como um dos principais jogadores de futebol em nível mundial. A tendência, aliás, é de que a obra dê destaque tanto no começo da carreira de Ronaldinho Gaúcho em Porto Alegre, pelo Grêmio, e a sequência do seu caminho repleto de êxitos no esporte. Outras pretensões da minissérie serão ressaltar as ocorrências controversas, que ganharam notoriedade, além de sua convivência com Assis, seu irmão e empresário.

Inclusive, a projeto é originário de uma ideia que partiu de Carlos Franco, em colaboração com Alex Murrull. Dani de la Orden ficará responsável pela produção executiva. Além disso, as produtoras espanholas Mediacrest Enterteinment e Playtime Movies conduzem o desenvolvimento da obra. No caso, em cooperação com a empresa brasileira MixerFilms. No cenário atual, a produção está à procura de parceiros comerciais. Posteriormente, o próximo passo do planejamento será apresentar a minissérie para plataformas e distribuidores do ramo audiovisual para tentar encontrar possíveis interessados. A iniciativa provavelmente ocorrerá durante a realização do evento Content Americas, em Miami. Por sinal, a obra ainda não possui previsão de uma data para estreia. Compositor se inspira em Ronaldinho Gaúcho para criar música O “Bruxo” participou do lançamento da música “Rolê Aleatório”, em parceria com o grupo mineiro Akatu, durante um encontro em Belo Horizonte. Gravado em meio à roda de samba, o videoclipe ainda contou com a participação do atacante Paulinho, do Palmeiras.