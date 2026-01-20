Victor Hugo é regularizado e pode estrear pelo Atlético

Victor Hugo é regularizado e pode estrear pelo AtléticoVolante está à disposição para o jogo contra o América-MG, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro
O nome do volante Victor Hugo já apareceu no BID (Boletim Informartivo Diário) da CBF. Com isso, o jogador já está regularizado e pode fazer sua estreia pelo Atlético nesta quarta-feira (20) no clássico contra o América, às 21h30, no Independência, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.
Victor Hugo trabalhou com o treinador argentino no Flamengo, em 2023. No clube carioca, o jogador disputou 106 jogos, marcou seis gols e deu cinco assistências. Neste sentido, tende a ganhar minutos em campo diante do América-MG.
Sem espaço no Flamengo, Victor Hugo, assim, foi para o Göztepe, da Turquia, por empréstimo e depois para o Santos. No clube turco, foram 35 jogos, três gols e uma assistência. Já pelo Peixe, disputou apenas nove jogos e não conseguiu convencer o técnico Juan Pablo Vojvoda pela permanência em definitivo.
Dos cinco reforços, Victor Hugo, aliás, era o único que ainda não tinha o nome publicado no BID. Renan Lodi e Maycon estrearam no último domingo (18/1), no empate com o Tombense, enquanto Alan Minda ficou no banco. Já Angelo Preciado foi regularizado na última segunda.
