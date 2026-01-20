Venda de Souza vira alternativa no Santos para manter salários em dia

Direção busca alternativas para honrar a alta folha salarial do clube, que aumentou com a renovação de Neymar e a chegada de Gabigol / Crédito: Jogada 10

Diante das dificuldades financeiras que o Santos atravessa, a direção do clube tomou a decisão de usar o dinheiro da transferência de Souza, lateral-esquerdo vendido para o Tottenham (Inglaterra), para manter em dia o pagamento dos salários do elenco. Em especial, após a renovação de Neymar e a chegada de Gabigol, que elevaram a folha salarial do clube. As informações são do “ge”. O Peixe recebeu quase R$ 95 milhões pela transferência de Souza. Desse total, o clube possui direito a 87,5% do montante. Assim, mais de R$ 82 milhões devem entrar no caixa e servir como base para o planejamento financeiro ligado ao elenco profissional. O plano da direção é usar a maior parte desses recursos para assegurar a pontualidade nos salários.

Antes da transferência, o Santos já aguardava ao menos uma operação desse porte na janela de transferências para aliviar o fluxo de caixa e sustentar os compromissos salariais. Ao mesmo tempo, o departamento de marketing segue em busca de um patrocinador máster para preencher o espaço disponível no uniforme e ampliar as possibilidades de receita do clube.

Além de Neymar e Gabigol, outros atletas contratados desde o ano passado possuem salários fora do padrão anterior do clube, estabelecido durante a campanha na Série B, em 2024. Entre eles estão o lateral-direito Mayke e o atacante Billal Brahimi, que chegou após passagem pelo futebol europeu. Na sequência, o Santos ainda destinou recursos para contar com Tiquinho Soares, Willian Arão, Rollheiser e Barreal. O custo desse grupo de jogadores gira em torno de R$ 12 milhões. Santos pensa em reforços Apesar de priorizar o pagamento em dia dos salários do elenco, a direção do clube segue atenta no mercado. Neste momento, o objetivo do clube é a chegada de um atacante. O principal alvo neste momento é Michael, do Flamengo. Antes disso, o Peixe tentou a contratação de Rony, do Atlético-MG. Vale destacar que, para qualquer possível contratação, a gestão descarta aportes altos. A tendência, aliás, é que o clube utilize o valor da venda de Guilherme ao Houston Dynamo (Estados Unidos) para acertar com uma reposição no elenco. A negociação gerou pouco mais de 2 milhões de dólares ao Peixe (cerca de R$ 10,7 milhões na cotação atual).