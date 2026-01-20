Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venda de Souza vira alternativa no Santos para manter salários em dia

Venda de Souza vira alternativa no Santos para manter salários em dia

Direção busca alternativas para honrar a alta folha salarial do clube, que aumentou com a renovação de Neymar e a chegada de Gabigol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Diante das dificuldades financeiras que o Santos atravessa, a direção do clube tomou a decisão de usar o dinheiro da transferência de Souza, lateral-esquerdo vendido para o Tottenham (Inglaterra), para manter em dia o pagamento dos salários do elenco. Em especial, após a renovação de Neymar e a chegada de Gabigol, que elevaram a folha salarial do clube. As informações são do “ge”.

O Peixe recebeu quase R$ 95 milhões pela transferência de Souza. Desse total, o clube possui direito a 87,5% do montante. Assim, mais de R$ 82 milhões devem entrar no caixa e servir como base para o planejamento financeiro ligado ao elenco profissional. O plano da direção é usar a maior parte desses recursos para assegurar a pontualidade nos salários.

Antes da transferência, o Santos já aguardava ao menos uma operação desse porte na janela de transferências para aliviar o fluxo de caixa e sustentar os compromissos salariais. Ao mesmo tempo, o departamento de marketing segue em busca de um patrocinador máster para preencher o espaço disponível no uniforme e ampliar as possibilidades de receita do clube.

Além de Neymar e Gabigol, outros atletas contratados desde o ano passado possuem salários fora do padrão anterior do clube, estabelecido durante a campanha na Série B, em 2024. Entre eles estão o lateral-direito Mayke e o atacante Billal Brahimi, que chegou após passagem pelo futebol europeu. Na sequência, o Santos ainda destinou recursos para contar com Tiquinho Soares, Willian Arão, Rollheiser e Barreal. O custo desse grupo de jogadores gira em torno de R$ 12 milhões.

Santos pensa em reforços

Apesar de priorizar o pagamento em dia dos salários do elenco, a direção do clube segue atenta no mercado. Neste momento, o objetivo do clube é a chegada de um atacante. O principal alvo neste momento é Michael, do Flamengo. Antes disso, o Peixe tentou a contratação de Rony, do Atlético-MG.

Vale destacar que, para qualquer possível contratação, a gestão descarta aportes altos. A tendência, aliás, é que o clube utilize o valor da venda de Guilherme ao Houston Dynamo (Estados Unidos) para acertar com uma reposição no elenco. A negociação gerou pouco mais de 2 milhões de dólares ao Peixe (cerca de R$ 10,7 milhões na cotação atual).

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar