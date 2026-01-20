Vasco encaminha venda de Rayan e deve lucrar mais de R$ 150 milhões

Negociação com o Bournemouth avança e atacante fica fora do clássico contra o Flamengo; Vasco manterá 70% do valor total da operação / Crédito: Jogada 10

A trajetória de Rayan com a camisa do Vasco da Gama parece ter chegado ao fim. Nesta terça-feira (20), as negociações entre o Cruz-Maltino e o Bournemouth, da Inglaterra, avançaram significativamente, com o clube europeu aceitando as exigências quanto à forma de pagamento. O acordo gira em torno de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220,5 milhões), sendo que o Vasco manterá, a princípio, 70% desse montante, o que garante cerca de 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões) aos cofres de São Januário. Devido ao estágio avançado das tratativas, o jovem atacante não estará na lista de relacionados para o clássico desta quarta-feira (21), contra o Flamengo, no Maracanã. Embora Rayan tivesse o desejo de disputar o duelo contra o rival, seus empresários e até a diretoria do clube o convenceram a se preservar para evitar qualquer risco de lesão que pudesse comprometer a transferência.

As informações são do jornalista Gilmar Ferreira, do jornal “Extra” e foram confirmadas pelo Jogada10.

A despedida de gala e o apelo da torcida Com a ausência confirmada no clássico, a partida contra o Maricá, realizada na rodada anterior, ganha contornos de despedida oficial. Na ocasião, Rayan teve uma atuação de gala, marcando dois gols e sendo o grande nome do jogo. A cena final daquele confronto agora soa profética: ao ser substituído, o atacante deixou o gramado caminhando ao lado do técnico Fernando Diniz, visivelmente emocionado. Enquanto se dirigia ao banco, mandou beijos para as arquibancadas, que respondiam em uníssono com gritos de “Fica, fica”, em um último apelo da torcida vascaína para segurar sua joia. O Vasco tentou de tudo para mantê-lo, oferecendo um reajuste salarial e luvas para ele ficar pelo menos mais seis meses. Mas o desejo do menino teve grande peso, principalmente porque os valores desta negociação irão mudar completamente o patamar financeiro de sua família.