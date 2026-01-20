Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco encaminha contratação de Hinestroza, do Atlético Nacional

Vasco encaminha contratação de Hinestroza, do Atlético Nacional

Cruz-Maltino supera proposta do Boca Juniors. Contrato será de quatro anos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco encaminhou a contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. O Cruz-Maltino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões) para contratá-lo e conseguiu costurar um acordo nesta terça-feira (20). O Jogada10 apurou que o clube colombiano já tinha aceitado a oferta, mas faltava a posição do jogador, que aceitou.

O contrato será de quatro anos, com cláusula para renovar por mais um ano. O atacante, de 23 anos, foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que é um grande admirador. Aliás, o desejo do treinador fez o Vasco entrar ainda mais forte na disputa pela sua contratação e superar a concorrência do Boca Juniors, da Argentina.

Nos últimos dias, o Vasco entrou na disputa pelo jogador e superou a proposta do Boca Juniors, que já tinha um acerto com o atacante desde a semana passada. Contudo, o clube argentino não conseguiu chegar a um acordo com os colombianos. Dessa forma, o Cruz-Maltino assumiu a frente na briga e encaminhou a contratação.

A proposta do Boca Juniors girava em torno de 5 milhões de dólares (R$ 26,9 milhões), mais o pagamento de 20% do valor de uma futura venda. O Cruz-Maltino, no entanto, ofereceu 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões) a mais, além de deixar 20% dos direitos econômicos com o clube colombiano.

Hinestroza soma convocação pela seleção da Colômbia. Em 2020, defendeu o Palmeiras, mas não conseguiu se destacar. No ano passado, brilhou pelo Atlético Nacional, principalmente na Libertadores, chamando a atenção de diversos clubes brasileiros, como Fluminense e Botafogo que chegaram a fazer propostas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar