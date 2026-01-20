Vasco encaminha contratação de Hinestroza, do Atlético Nacional

Vasco encaminha contratação de Hinestroza, do Atlético NacionalCruz-Maltino supera proposta do Boca Juniors. Contrato será de quatro anos
O Vasco encaminhou a contratação do atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. O Cruz-Maltino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões) para contratá-lo e conseguiu costurar um acordo nesta terça-feira (20). O Jogada10 apurou que o clube colombiano já tinha aceitado a oferta, mas faltava a posição do jogador, que aceitou.
O contrato será de quatro anos, com cláusula para renovar por mais um ano. O atacante, de 23 anos, foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que é um grande admirador. Aliás, o desejo do treinador fez o Vasco entrar ainda mais forte na disputa pela sua contratação e superar a concorrência do Boca Juniors, da Argentina.
Nos últimos dias, o Vasco entrou na disputa pelo jogador e superou a proposta do Boca Juniors, que já tinha um acerto com o atacante desde a semana passada. Contudo, o clube argentino não conseguiu chegar a um acordo com os colombianos. Dessa forma, o Cruz-Maltino assumiu a frente na briga e encaminhou a contratação.
A proposta do Boca Juniors girava em torno de 5 milhões de dólares (R$ 26,9 milhões), mais o pagamento de 20% do valor de uma futura venda. O Cruz-Maltino, no entanto, ofereceu 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões) a mais, além de deixar 20% dos direitos econômicos com o clube colombiano.
Hinestroza soma convocação pela seleção da Colômbia. Em 2020, defendeu o Palmeiras, mas não conseguiu se destacar. No ano passado, brilhou pelo Atlético Nacional, principalmente na Libertadores, chamando a atenção de diversos clubes brasileiros, como Fluminense e Botafogo que chegaram a fazer propostas.
