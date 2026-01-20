Vasco anuncia o empréstimo de Juan Sforza, que retorna ao futebol argentino

Vasco anuncia o empréstimo de Juan Sforza, que retorna ao futebol argentinoFora dos planos do Cruz-Maltino, volante vai defender o Talleres, de Córdoba. Mais uma chance para o jogador demonstrar o seu futebol
O Vasco anunciou, nesta semana, o empréstimo de Juan Sforza ao Talleres, da Argentina. O clube cedeu o volante até o fim do ano e incluiu no acordo uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões).
Anteriormente, Sforza havia retornado ao Vasco após um empréstimo ao Juventude, no segundo semestre do ano passado. Contudo, o jogador não conseguiu se firmar, já que participou de apenas oito partidas. Diante disso, e fora dos planos da comissão técnica, o volante passou a despertar o interesse de clubes argentinos. Antes do Talleres concretizar o negócio, o San Lorenzo já havia demonstrado interesse em sua contratação.
Na Argentina, entretanto, Sforza mantém bom prestígio no cenário do futebol. O jogador acumulou convocações para as seleções de base do país e, quando o Vasco o contratou em 2023, ele atuava como capitão do Newell’s Old Boys. Por isso, o clube carioca acredita que o volante possa recuperar o bom futebol, o que, consequentemente, aumentaria as chances de recuperar parte do investimento feito. Na época, o Vasco desembolsou cerca de R$ 25 milhões para adquiri-lo.
Ao longo de sua passagem pelo Vasco, Sforza disputou 44 partidas, sendo titular em 17 delas. Além disso, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.