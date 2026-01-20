União Flamengo e Gama: Garoto do Ninho presenteia Duzão em encontro especial

Jovem talento rubro-negro se encontrou com o Grupo Menos é Mais e contato com o vocalista viralizou nas grandes redes; veja o vídeo

O encontro entre Ryan Roberto, uma das principais joias recentes do Flamengo, e Duzão, vocalista do grupo Menos é Mais, ganhou as redes sociais. Isso porque o jovem atleta entregou ao cantor uma camisa rubro-negra personalizada, com seu nome e número, e o momento foi divulgado por grandes veículos.

Embora seja torcedor declarado do Gama, clube tradicional do Distrito Federal, o vocalista ficou feliz com o presente e até posou para foto com o jovem. No registro divulgado pela Multishow, canal da Globo, nota-se que a camisa traz o número 86 e o nome do atacante nas costas. Uma cena que reforça a ponte cada vez mais frequente entre futebol e música.