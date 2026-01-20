Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tottenham x Borussia Dortmund: Onde assistir, escalações e arbitragem

Spurs e seu rival alemão jogam tudo ou nada na luta para entrar na zona de classificação direta para as oitavas da Champions
Nesta terça-feira, 20/1, às 17h (de Brasília), o Tottenham recebe em seu estádio, em Londres, o Borussia Dortmund. O jogo é pela penúltima rodada da fase de Liga da Champions 2025/26. As duas equipes precisam da vitória. Afinal, ambas têm dez pontos e estão próximas da zona de classificação direta para as oitavas de final (G-8). Quem vencer, inclusive, tem grande chance de determinar a vaga entre os oito primeiros. Contudo, quem perder vai ter de se contentar com um lugar na repescagem (times do nono ao 24º lugares).

Apesar de jogar em casa, o Tottenham vive um momento turbulento: nos últimos cinco jogos soma três derrotas e dois empates e afundou na tabela inglesa, caindo para o 14º lugar, com 27 pontos. Isso vem gerando críticas ao técnico Thomas Frank, que assumiu e passou a ser alvo de muitas críticas. Por sua vez, o Dortmund vive um momento mais calmo. Está invicto há sete jogos (4 vitórias e três empates) e é o segundo colocado do Alemão, embora esteja muito atrás do líder Bayern (50 a 39).

Onde assistir

O canal HBO Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Tottenham

O técnico Thomas Finckel disse que o jogo diante do Dortmund é uma excelente oportunidade para o Tottenham recuperar a confiança após a sequência de maus resultados. A questão é que há muitos desfalques, 11 entre titulares e reservas, a maioria lesionados, como Ben Davies, Richarlison e Kudus, além de João Palhinha, entre outros. Felizmente, ele poderá contar com alguns jogadores para o confronto.

Sobre as críticas, Finckel falou na coletiva desta segunda-feira:

“Acho que neste jogo é sempre preciso mostrar resiliência. Ouvi algo interessante outro dia sobre que as três maiores coisas para mostrar resiliência são: primeiro, ter bons valores. Vejo-me como alguém que tem valores bastante sólidos. Segundo, conhecer a realidade, e a realidade é que, normalmente, uma em cada cinco pessoas não gosta de você, não importa o que você faça. Uma em cada cinco vai gostar de você, não importa o que você faça. Ambos provavelmente são tendenciosos demais, para um lado ou para o outro” disse,para completar:

Depois, há as três em cinco que, se você se comportar bem, for respeitoso, mostrar integridade e fizer o seu melhor, normalmente estarão do seu lado. Portanto, não importa o que você faça, a realidade é que alguns não vão gostar de você. Mas eu continuo a fazer o que faço, aquilo em que acredito. E a última coisa, a propósito, é ter perspectiva na vida, algo que eu tenho em abundância. Enfim, vamos com tudo para esse jogo.”

Como chega o Dortmund

Bem diferente do Tottenham, o Dortmund só tem um desfalque relevante, Sabitzer, que não se recuperou de lesão na panturrilha. Em compensação, Aaron Ramsdale (lesão na coxa), que pertence ao Chelsea, e Ramy Bensebaini, que estava com a sua seleção na Copa Africana, estão aptos, mas serão opção no banco.

Tottenham x Borussia Dortmund

7ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: 20/1/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Tottenham Hotspur Stadiu, Londres (ING)
TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso e Spence; Gray e Bergvall; Odobert, Simons e Kolo Muani; Solanke. Técnico:  Thomas Finckel
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Emre Can, Anton e  Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha e Svensson; Adeyemi e  Brandt; Silva. Técnico: Niko Kovač
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)
Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (Ambos da Suécia)
VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

