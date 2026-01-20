Tottenham domina o Borussia Dortmund e entra no G8 da Champions

Tottenham domina o Borussia Dortmund e entra no G8 da ChampionsRomero e Solanke marcam em vitória por 2 a 0 sobre os Auri-negros, que jogam com um a menos desde o 1° tempo, em Londres
Sob chuva moderada em Londres, o Tottenham foi dominante do início ao fim e venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, nesta terça-feira (20), no Tottenham Hotspur Stadium, pela sétima e penúltima rodada da Champions 2025/2026. Romero e Solanke marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo. Os auri-negros, aliás, atuaram praticamente com um jogador a menos após expulsão de Svensson também na etapa inicial. A equipe não teve reação para buscar uma virada.
Com o resultado, o Tottenham entrou no G8, zona de classificação para as oitavas de final da Champions League. Os Spurs ocupam a quinta colocação, com 14 pontos, e vai seguir na zona que garante vaga direta até o fim dada rodada. Do outro lado, o Borussia Dortmund está na 11ª colocação, com 11 pontos, pode perder mais posições e, assim, deve ficar com a vaga nos plaoffs das oitavas.
Agora, os times voltam a campo na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), pela última rodada da Liga dos Campeões. Os Spurs enfrentam o Eintracht Frankfurt, no Frankfurt Stadion, enquanto os Prussianos encaram a Inter de Milão, no BVB Stadion Dortmund.
O JOGO
Dentro de casa, o Tottenham foi mais ativo no setor ofensivo para tentar sacramentar o jogo, enquanto o Dortmund encontrou dificuldades na criação. Diante disso, os ingleses saíram na frente, aos 13 minutos. Wilson Odobert errou o chute na área, a bola continuou com ele e o camisa 28 achou Romero para mandar para o fundo da rede. A situação dos auri-negros piorou pouco tempo depois. Depois de checar no vídeo, o árbitro anulou o amarelo e aplicou o vermelho direto por forte entrada de Svensson na região do tornozelo de Odobert. Assim, os alemães recuaram ainda mais e viram uma verdadeira pressão dos ingleses, que ampliaram a vantagem. Aos 38 minutos, Odobert fez a tabelinha na direita mandando para o meio da grande área, Solanke se enrolou na finalização, mas conseguiu acertar a trave antes dela morrer no gol.
Na volta para a segunda etapa, o técnico Niko Kovac fez alterações para tentar brecar as investidas do Tottenham, além de manter uma organização defensiva. De certa maneira, o time conseguiu equilibrar o jogo, porém não foi tão efetivo no ataque e não assustou o goleiro Vicario. Aliás, apenas no fim os alemães chegaram a fazer uma pressão, porém a zaga londrina esteve atenta. Por sua vez, os Spurs buscaram reter a posse de bola por causa da vantagem. Mas mesmo assim, os donos da casa construíram chances com Pedro Porro, Spence e Kolo Muani.