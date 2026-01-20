Tottenham domina o Borussia Dortmund e entra no G8 da Champions

Romero e Solanke marcam em vitória por 2 a 0 sobre os Auri-negros, que jogam com um a menos desde o 1° tempo, em Londres / Crédito: Jogada 10

Sob chuva moderada em Londres, o Tottenham foi dominante do início ao fim e venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, nesta terça-feira (20), no Tottenham Hotspur Stadium, pela sétima e penúltima rodada da Champions 2025/2026. Romero e Solanke marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo. Os auri-negros, aliás, atuaram praticamente com um jogador a menos após expulsão de Svensson também na etapa inicial. A equipe não teve reação para buscar uma virada. Com o resultado, o Tottenham entrou no G8, zona de classificação para as oitavas de final da Champions League. Os Spurs ocupam a quinta colocação, com 14 pontos, e vai seguir na zona que garante vaga direta até o fim dada rodada. Do outro lado, o Borussia Dortmund está na 11ª colocação, com 11 pontos, pode perder mais posições e, assim, deve ficar com a vaga nos plaoffs das oitavas.

Agora, os times voltam a campo na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), pela última rodada da Liga dos Campeões. Os Spurs enfrentam o Eintracht Frankfurt, no Frankfurt Stadion, enquanto os Prussianos encaram a Inter de Milão, no BVB Stadion Dortmund.