Slavia Praga x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo na Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (21), Slavia Praga e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. A bola rola na Eden Arena, na capital da República Tcheca, e o Barça precisa da vitória para brigar por uma vaga direta no mata-mata. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e na HBO Max (streaming). Como chega o Slavia Praga O Slavia Praga não faz uma campanha positiva na Champions e ainda não venceu nesta edição. Até o momento, o clube da República Tcheca somou três empates e três derrotas em seis partidas disputadas. Na mais recente delas, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Tottenham. Além disso, o técnico Jindřich Trpišovský precisa lidar com desfalques no time para encarar o Barça. Matous Srb e Dominik Javorcek seguem entregues ao departamento médico do clube e são baixas confirmadas para o duelo desta quarta-feira.

Como chega o Barcelona Por outro lado, o Barcelona chega para o duelo pressionado para buscar a vitória. Fora da zona de classificação direta para o mata-mata, o time blaugrana não pode mais deixar passar um ponto sequer se quiser terminar a primeira fase do torneio no G-8 e carimbar a vaga nas oitavas de final. O Barça vinha de uma grande fase, com direito ao título da Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid, mas vem de uma derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad, no Campeonato Espanhol, que recolocou o clube merengue na briga pela liderança. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Hansi Flick segue sem poder contar com Gavi e Andreas Christensen, lesionados. Outra baixa importante fica por conta de Lamine Yamal, suspenso. Porém, a boa notícia fica por conta do retorno de Raphinha, poupado na derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad em La Liga.