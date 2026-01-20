São Paulo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragemTricolor e Lusa se enfrentam para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão
O São Paulo recebe a Portuguesa nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão. A partida acontece no estádio do Morumbis, na cidade de São Paulo. As duas equipes, que tropeçaram nas primeiras rodadas da competição, agora duelam para entrar na zona de classificação para o mata-mata.
Onde assistir São Paulo x Portuguesa
O jogo entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, e da HBO Max no streaming.
Como chega o São Paulo
O Tricolor vem de um empate frustrante diante do Corinthians no clássico Majestoso, com gol sofrido nos últimos minutos da partida. Apesar da decepção, o time comandado por Hernán Crespo vem se recuperando na classificação da competição depois da derrota por 3 a 0 diante do Mirassol na estreia. O todo, o São Paulo acumula quatro pontos em três jogos até o momento e ocupa a 10ª posição na tabela. Assim, a depender de outros resultados da rodada, o clube do Morumbi pode alcançar a terceira posição em caso de vitória sobre a Lusa.
Para este jogo, Calleri, que voltou aos treinamentos recentemente, ainda é dúvida, assim como o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que faz trabalho de recondicionamento físico após sentir dores no púbis. Por outro lado, Luan, André Silva e Ryan Francisco são desfalques confirmados por lesão.
Como chega a Portuguesa
A Lusa finalmente venceu seu primeiro jogo no Paulistão deste ano, 2 a 0 diante do Velo Clube no Canindé. A equipe, que já tinha jogado bem contra Palmeiras e Capivariano, acumulou duas derrotas nas duas primeiras rodadas da competição e já se via ameaçada pelo rebaixamento.
Agora, o time tem três pontos em três jogos e inicia a rodada na 12ª posição. Assim como o São Paulo, em caso de vitória a Portuguesa pode terminar a rodada na quinta colocação, a depender de outros resultados. Vale destacar que o técnico Fábio Matias não tem desfalques e deve ir para o jogo com o elenco completo.
SÃO PAULO X PORTUGUESA
Campeonato Paulista – 4ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell (Nicolas); Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura (Ferreira), Luciano e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
PORTUGUESA: Bruno; João Victor, Gustavo, Eduardo Biazus e Caio Roque; Zé Vitor, Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê.. Técnico: Fábio Matias.
Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Izabele de Oliveira (SP)
VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)
