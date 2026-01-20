São Paulo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Lusa se enfrentam para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo recebe a Portuguesa nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão. A partida acontece no estádio do Morumbis, na cidade de São Paulo. As duas equipes, que tropeçaram nas primeiras rodadas da competição, agora duelam para entrar na zona de classificação para o mata-mata. Onde assistir São Paulo x Portuguesa O jogo entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, e da HBO Max no streaming.

Como chega o São Paulo O Tricolor vem de um empate frustrante diante do Corinthians no clássico Majestoso, com gol sofrido nos últimos minutos da partida. Apesar da decepção, o time comandado por Hernán Crespo vem se recuperando na classificação da competição depois da derrota por 3 a 0 diante do Mirassol na estreia. O todo, o São Paulo acumula quatro pontos em três jogos até o momento e ocupa a 10ª posição na tabela. Assim, a depender de outros resultados da rodada, o clube do Morumbi pode alcançar a terceira posição em caso de vitória sobre a Lusa.

Para este jogo, Calleri, que voltou aos treinamentos recentemente, ainda é dúvida, assim como o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que faz trabalho de recondicionamento físico após sentir dores no púbis. Por outro lado, Luan, André Silva e Ryan Francisco são desfalques confirmados por lesão. Como chega a Portuguesa A Lusa finalmente venceu seu primeiro jogo no Paulistão deste ano, 2 a 0 diante do Velo Clube no Canindé. A equipe, que já tinha jogado bem contra Palmeiras e Capivariano, acumulou duas derrotas nas duas primeiras rodadas da competição e já se via ameaçada pelo rebaixamento. Agora, o time tem três pontos em três jogos e inicia a rodada na 12ª posição. Assim como o São Paulo, em caso de vitória a Portuguesa pode terminar a rodada na quinta colocação, a depender de outros resultados. Vale destacar que o técnico Fábio Matias não tem desfalques e deve ir para o jogo com o elenco completo.