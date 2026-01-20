São Paulo x Ibrachina, pela semifinal da Copinha: onde assistir

São Paulo x Ibrachina, pela semifinal da Copinha: onde assistirTricolor tem campanha quase perfeita e encara o time que se destacou por derrubar gigantes no mata-mata
São Paulo e Ibrachina se enfrentam na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Morumbis, casa do Tricolor, na capital de São Paulo. O vencedor do duelo avança até a grande decisão do torneio e enfrenta o vencedor de Grêmio e Cruzeiro, a outra semifinal, que acontece na quarta-feira (21), também às 21h30 (de Brasília), na cidade de Taubaté.
Onde assistir São Paulo x Ibrachina pela semifinal da Copinha
A partida entre São Paulo e Ibrachina terá transmissão da Cazé TV no YouTube.
Como chega o São Paulo
O Tricolor chega à semifinal da competição com campanha quase perfeita. Ao todo, foram seis vitórias e um empate, com 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. Na fase de grupos, o Tricolor superou Maruinense, Independente-AP e Real Soccer. Com 100% de aproveitamento, o time de Allan Barcelos avançou para a segunda fase como líder do Grupo 17.
Já na fase de mata-mata, o São Paulo venceu a Portuguesa na segunda fase, goleou o Operário-PR na terceira fase, superou o Bragantino nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e, por fim, venceu o Botafogo nas quartas de final. Vale lembrar que o clube do Morumbi é o atual campeão da competição e busca o bicampeonato consecutivo. No total, o São Paulo ostenta cinco títulos da Copinha: 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025.
Veja a campanha do São Paulo na Copinha
Primeira fase:
São Paulo 2 x 0 Maruinense
São Paulo 2 x 0 Independente-AP
São Paulo 6 x 1 Real Soccer
Segunda fase
São Paulo 2 × 0 Portuguesa
Terceira fase
São Paulo 5 x 1 Operário-PR
Oitavas de final
São Paulo (5) 1 x 1 (3) Bragantino
Quartas de final
São Paulo 3 x 1 Botafogo
Como chega o Ibrachina
O Ibrachina precisou superar gigantes do futebol brasileiro para chegar à semifinal da Copinha, em especial na fase de mata-mata. Antes disso, porém, na primeira fase, o time venceu Ferroviário e Bangu, e empatou com o Santo André. Estes resultados colocaram a equipe no topo do Grupo 30 da competição. No mata-mata, o time ainda venceu o Atlético-MG (3 a 1) na segunda fase e precisou dos pênaltis para superar o Santo André na terceira fase (após empate por 1 a 1, assim como na fase de grupos).
Nas quartas de final, a vítima da vez foi o Internacional, derrotado por 2 a 1. E por fim, o Ibrachina superou o Palmeiras, um dos favoritos à conquista da competição, novamente nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.
Veja a campanha do Ibrachina na Copinha
Primeira fase:
Ibrachina 5 x 0 Ferroviário-CE
Ibrachina 1 x 1 Santo André
Ibrachina 3 x 0 Bangu
Segunda fase
Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG
Terceira fase
Ibrachina (5) 2 x 1 (3) Santo André
Oitavas de final
Ibrachina 2 x 1 Internacional