São Paulo oficializa proposta por Julián Fernández

Tricolor tenta a contratação do argentino do New City por empréstimo e tentar vencer concorrência do Rosario Central

Atrás de mais um reforço para o seu elenco, o São Paulo iniciou as negociações para contratar o argentino Julián Fernández, do New York City. O Tricolor encaminhou a primeira proposta oficial ao clube norte-americano para tentar a transferência do jogador de 21 anos.

O jornalista Uriel Iugt divulgou a informação, confirmada pela ESPN. A ideia do clube é tentar a contratação do argentino por empréstimo. Inclusive, o Tricolor vem priorizando as negociações desta forma por conta da situação financeira que vive.