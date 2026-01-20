São Paulo oficializa proposta por Julián Fernández

São Paulo oficializa proposta por Julián FernándezTricolor tenta a contratação do argentino do New City por empréstimo e tentar vencer concorrência do Rosario Central
Atrás de mais um reforço para o seu elenco, o São Paulo iniciou as negociações para contratar o argentino Julián Fernández, do New York City. O Tricolor encaminhou a primeira proposta oficial ao clube norte-americano para tentar a transferência do jogador de 21 anos.
O jornalista Uriel Iugt divulgou a informação, confirmada pela ESPN. A ideia do clube é tentar a contratação do argentino por empréstimo. Inclusive, o Tricolor vem priorizando as negociações desta forma por conta da situação financeira que vive.
Entretanto, para tentar a contratação do atacante, o São Paulo terá que superar a concorrência do Rosario Central. Afinal, os argentinos fizeram a mesma proposta ao New York City e caberá ao jogador decidir qual será o seu futuro.
Pelo lado Tricolor, pesa o fato de Julián ter sido uma indicação do treinador Hernán Crespo, que é fã do jogador e o indicou para a diretoria. Já o lado argentino conta com o fato de que o Rosario jogará a Libertadores neste ano, ao contrário do São Paulo, e que conta com Di María em seu elenco.
